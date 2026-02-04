Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Хабаровске главаря ОПГ приговорили к 22 годам колонии за разбои - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260204/habarovsk-867169019.html
В Хабаровске главаря ОПГ приговорили к 22 годам колонии за разбои
В Хабаровске главаря ОПГ приговорили к 22 годам колонии за разбои - 04.02.2026, ПРАЙМ
В Хабаровске главаря ОПГ приговорили к 22 годам колонии за разбои
Главаря организованной преступной группы (ОПГ) в Хабаровске приговорили к 22 годам колонии и 1 миллиону рублей штрафа за разбои, его подельники также получили... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T02:34+0300
2026-02-04T02:34+0300
экономика
общество
хабаровск
хабаровский край
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867169019.jpg?1770161691
ХАБАРОВСК, 4 фев - ПРАЙМ. Главаря организованной преступной группы (ОПГ) в Хабаровске приговорили к 22 годам колонии и 1 миллиону рублей штрафа за разбои, его подельники также получили длительные сроки заключения, сообщает следственное управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Следствие и суд установили, что ОПГ создали с 2023 по 2024 годы четверо ранее привлекавшихся к уголовной ответственности мужчин. Нападали фигуранты на граждан ближнего зарубежья, занимающихся бизнесом и имеющих высокий материальный доход. Так, в 2023 году трое из них напали на сына владельца продуктового магазина в Хабаровске, украли из его квартиры деньги, золото, часы, всего на более чем 2,7 миллиона рублей. В феврале 2024 года трое участников ОПГ напали на мужчину и избили его, он скончался от травм, злоумышленники также избили его супругу. После похитили имущество хозяев дома на сумму более 7,8 миллиона рублей. "Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 1 миллион рублей", - говорится в сообщении следственного управления. Остальным фигурантам, в зависимости от степени участия каждого, назначены наказания в виде: пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафа в размере 1 миллиона рублей; 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, последующим ограничением свободы на год и штрафа в размере 600 тысяч рублей, 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Четверым жителям Хабаровска, в зависимости от роли и степени участия каждого, вменили уголовные статьи "разбой", "убийство". Преступники дожидались суда под стражей, на их имущество был наложен арест, уточняет следственное управление СК региона. Отмечается, что за время расследования дела было проведено более 30 судебных экспертиз, в качестве свидетелей допрошены более 100 лиц.
хабаровск
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , хабаровск, хабаровский край, ск рф
Экономика, Общество , Хабаровск, Хабаровский край, СК РФ
02:34 04.02.2026
 
В Хабаровске главаря ОПГ приговорили к 22 годам колонии за разбои

Главаря ОПГ в Хабаровске приговорили к 22 годам колонии и штрафу за разбои

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ХАБАРОВСК, 4 фев - ПРАЙМ. Главаря организованной преступной группы (ОПГ) в Хабаровске приговорили к 22 годам колонии и 1 миллиону рублей штрафа за разбои, его подельники также получили длительные сроки заключения, сообщает следственное управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Следствие и суд установили, что ОПГ создали с 2023 по 2024 годы четверо ранее привлекавшихся к уголовной ответственности мужчин. Нападали фигуранты на граждан ближнего зарубежья, занимающихся бизнесом и имеющих высокий материальный доход. Так, в 2023 году трое из них напали на сына владельца продуктового магазина в Хабаровске, украли из его квартиры деньги, золото, часы, всего на более чем 2,7 миллиона рублей. В феврале 2024 года трое участников ОПГ напали на мужчину и избили его, он скончался от травм, злоумышленники также избили его супругу. После похитили имущество хозяев дома на сумму более 7,8 миллиона рублей.
"Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 1 миллион рублей", - говорится в сообщении следственного управления.
Остальным фигурантам, в зависимости от степени участия каждого, назначены наказания в виде: пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафа в размере 1 миллиона рублей; 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, последующим ограничением свободы на год и штрафа в размере 600 тысяч рублей, 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев и штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Четверым жителям Хабаровска, в зависимости от роли и степени участия каждого, вменили уголовные статьи "разбой", "убийство".
Преступники дожидались суда под стражей, на их имущество был наложен арест, уточняет следственное управление СК региона.
Отмечается, что за время расследования дела было проведено более 30 судебных экспертиз, в качестве свидетелей допрошены более 100 лиц.
 
ЭкономикаОбществоХабаровскХабаровский крайСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала