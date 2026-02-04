https://1prime.ru/20260204/himars-867171812.html
В Харьковской области уничтожили установку Himars, обстреливавшую Белгород
В Харьковской области уничтожили установку Himars, обстреливавшую Белгород - 04.02.2026, ПРАЙМ
В Харьковской области уничтожили установку Himars, обстреливавшую Белгород
| 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T06:39+0300
2026-02-04T06:39+0300
2026-02-04T06:39+0300
общество
москва
белгород
харьковская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867171812.jpg?1770176360
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ, Установка Himars, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комбинированным ударом в районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО Himars, которая обстреливала гражданские объекты города Белгород", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что также уничтожен командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава.
москва
белгород
харьковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, белгород, харьковская область, всу
Общество , МОСКВА, БЕЛГОРОД, Харьковская область, ВСУ
В Харьковской области уничтожили установку Himars, обстреливавшую Белгород
В Харьковской области уничтожили установку Himars, обстреливавшую Белгород
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ, Установка Himars, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комбинированным ударом в районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО Himars, которая обстреливала гражданские объекты города Белгород", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что также уничтожен командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава.