В Харьковской области уничтожили установку Himars, обстреливавшую Белгород - 04.02.2026
В Харьковской области уничтожили установку Himars, обстреливавшую Белгород
| 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T06:39+0300
2026-02-04T06:39+0300
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ, Установка Himars, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Комбинированным ударом в районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО Himars, которая обстреливала гражданские объекты города Белгород", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что также уничтожен командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава.
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ, Установка Himars, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комбинированным ударом в районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО Himars, которая обстреливала гражданские объекты города Белгород", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что также уничтожен командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава.
 
