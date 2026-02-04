https://1prime.ru/20260204/himars-867171812.html

В Харьковской области уничтожили установку Himars, обстреливавшую Белгород

В Харьковской области уничтожили установку Himars, обстреливавшую Белгород - 04.02.2026, ПРАЙМ

В Харьковской области уничтожили установку Himars, обстреливавшую Белгород

| 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T06:39+0300

2026-02-04T06:39+0300

2026-02-04T06:39+0300

общество

москва

белгород

харьковская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867171812.jpg?1770176360

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ, Установка Himars, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Комбинированным ударом в районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО Himars, которая обстреливала гражданские объекты города Белгород", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что также уничтожен командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава.

москва

белгород

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, белгород, харьковская область, всу