В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг - 04.02.2026
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг - 04.02.2026, ПРАЙМ
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 53,1 пункта с 52,3 пункта в декабре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 53,1 пункта с 52,3 пункта в декабре, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс S&amp;P Global в России в январе составил 53,1. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг вырос с 52,3 в декабре и свидетельствовал о значительном росте объема производства. В течение последних четырех месяцев уровень производственной активности повышался, причем последний рост был самым значительным за год. Компании обычно связывают увеличение объемов производства с улучшением потребительского спроса и устойчивым ростом новых заказов", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
россия, pmi
РОССИЯ, PMI
09:18 04.02.2026
 
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг

Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 53,1 пункта

© РИА Новости . Владимир Песня
График - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
График. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 53,1 пункта с 52,3 пункта в декабре, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"С учетом сезонных колебаний индекс S&P Global в России в январе составил 53,1. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг вырос с 52,3 в декабре и свидетельствовал о значительном росте объема производства. В течение последних четырех месяцев уровень производственной активности повышался, причем последний рост был самым значительным за год. Компании обычно связывают увеличение объемов производства с улучшением потребительского спроса и устойчивым ростом новых заказов", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
 
