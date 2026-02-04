https://1prime.ru/20260204/indeks-867175193.html
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 53,1 пункта с 52,3 пункта в декабре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс S&P Global в России в январе составил 53,1. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг вырос с 52,3 в декабре и свидетельствовал о значительном росте объема производства. В течение последних четырех месяцев уровень производственной активности повышался, причем последний рост был самым значительным за год. Компании обычно связывают увеличение объемов производства с улучшением потребительского спроса и устойчивым ростом новых заказов", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
