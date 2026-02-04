Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня

https://1prime.ru/20260204/indeksy-867192109.html
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно выросли после выхода европейских макростатистических и корпоративных данных, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,85% - до 10 402,34 пункта, французский CAC 40 - на 1,01%, до 8 262,16 пункта, немецкий DAX упал на 0,72%, до 24 603,04 пункта. Ранее в среду британский фондовый индекс FTSE 100 достиг нового рекордного исторического значения, поднявшись до 10 481,54 пункта. Аналитики обращают внимание на макростатистику. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам января замедлилась до 1,7% с пересмотренного уровня месяцем ранее в 2%, следует из данных Евростата. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в январе уменьшился до 51,3 пункта с 51,5 пункта в декабре, говорится в сообщении S&P Global. Чистая прибыль австрийской OMV, приходящаяся на акционеров, в прошлом году сократилась на 26,8% и составила 1,017 миллиарда евро. А чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor, приходящаяся на акционеров, в прошлом году сократилась в 1,7 раза и составила 5,043 миллиарда долларов. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, приходящаяся на акционеров, по итогам прошедшего года составила 5,955 миллиарда датских крон (около 926 миллионов долларов), что в полтора раза ниже показателя годом ранее.
