Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/indeksy-867192109.html
Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня
Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня - 04.02.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня
Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно выросли после выхода европейских макростатистических и корпоративных данных, свидетельствуют данные... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T22:22+0300
2026-02-04T22:22+0300
рынок
индексы
торги
европа
dax
евростат
omv
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно выросли после выхода европейских макростатистических и корпоративных данных, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,85% - до 10 402,34 пункта, французский CAC 40 - на 1,01%, до 8 262,16 пункта, немецкий DAX упал на 0,72%, до 24 603,04 пункта. Ранее в среду британский фондовый индекс FTSE 100 достиг нового рекордного исторического значения, поднявшись до 10 481,54 пункта. Аналитики обращают внимание на макростатистику. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам января замедлилась до 1,7% с пересмотренного уровня месяцем ранее в 2%, следует из данных Евростата. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в январе уменьшился до 51,3 пункта с 51,5 пункта в декабре, говорится в сообщении S&amp;P Global. Чистая прибыль австрийской OMV, приходящаяся на акционеров, в прошлом году сократилась на 26,8% и составила 1,017 миллиарда евро. А чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor, приходящаяся на акционеров, в прошлом году сократилась в 1,7 раза и составила 5,043 миллиарда долларов. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, приходящаяся на акционеров, по итогам прошедшего года составила 5,955 миллиарда датских крон (около 926 миллионов долларов), что в полтора раза ниже показателя годом ранее.
https://1prime.ru/20260203/gaz-867161522.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_5b925a7b262ba3321f4c098b3bb0984b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, европа, dax, евростат, omv
Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, DAX, Евростат, OMV
22:22 04.02.2026
 
Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня

Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня после выхода статистики

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно выросли после выхода европейских макростатистических и корпоративных данных, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,85% - до 10 402,34 пункта, французский CAC 40 - на 1,01%, до 8 262,16 пункта, немецкий DAX упал на 0,72%, до 24 603,04 пункта.
Ранее в среду британский фондовый индекс FTSE 100 достиг нового рекордного исторического значения, поднявшись до 10 481,54 пункта.
Аналитики обращают внимание на макростатистику. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам января замедлилась до 1,7% с пересмотренного уровня месяцем ранее в 2%, следует из данных Евростата.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в январе уменьшился до 51,3 пункта с 51,5 пункта в декабре, говорится в сообщении S&P Global.
Чистая прибыль австрийской OMV, приходящаяся на акционеров, в прошлом году сократилась на 26,8% и составила 1,017 миллиарда евро. А чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor, приходящаяся на акционеров, в прошлом году сократилась в 1,7 раза и составила 5,043 миллиарда долларов.
Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, приходящаяся на акционеров, по итогам прошедшего года составила 5,955 миллиарда датских крон (около 926 миллионов долларов), что в полтора раза ниже показателя годом ранее.
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3,5 процента
Вчера, 20:33
 
РынокИндексыТоргиЕВРОПАDAXЕвростатOMV
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала