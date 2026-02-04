Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.02.2026
Заботкин: снижение ключевой ставки в будет соразмерно замедлению инфляции
Снижение ключевой ставки в РФ будет строго соразмерно замедлению инфляции, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки в РФ будет строго соразмерно замедлению инфляции, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Поскольку для нас принципиально важно, чтобы динамика цен соответствовала нашей цели по инфляции 4%, то естественно, мы с очень большим вниманием будем относиться к тому, как будет снижаться норма сбережений по мере смягчения денежно-кредитной политики, снижения ставки. И снижение ставки будет строго соразмерно замедлению инфляции. То есть, если снижать ставку ради того, чтобы ее снижать - вот это точно не то, ради чего Центральный банк существует", - сказал он в эфире радио РБК.
18:18 04.02.2026
 
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки в РФ будет строго соразмерно замедлению инфляции, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"Поскольку для нас принципиально важно, чтобы динамика цен соответствовала нашей цели по инфляции 4%, то естественно, мы с очень большим вниманием будем относиться к тому, как будет снижаться норма сбережений по мере смягчения денежно-кредитной политики, снижения ставки. И снижение ставки будет строго соразмерно замедлению инфляции. То есть, если снижать ставку ради того, чтобы ее снижать - вот это точно не то, ради чего Центральный банк существует", - сказал он в эфире радио РБК.
 
