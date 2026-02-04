https://1prime.ru/20260204/inflyatsiya-867186609.html

Заботкин: снижение ключевой ставки в будет соразмерно замедлению инфляции

Заботкин: снижение ключевой ставки в будет соразмерно замедлению инфляции - 04.02.2026, ПРАЙМ

Заботкин: снижение ключевой ставки в будет соразмерно замедлению инфляции

Снижение ключевой ставки в РФ будет строго соразмерно замедлению инфляции, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T18:18+0300

2026-02-04T18:18+0300

2026-02-04T18:18+0300

финансы

банки

рф

алексей заботкин

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки в РФ будет строго соразмерно замедлению инфляции, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Поскольку для нас принципиально важно, чтобы динамика цен соответствовала нашей цели по инфляции 4%, то естественно, мы с очень большим вниманием будем относиться к тому, как будет снижаться норма сбережений по мере смягчения денежно-кредитной политики, снижения ставки. И снижение ставки будет строго соразмерно замедлению инфляции. То есть, если снижать ставку ради того, чтобы ее снижать - вот это точно не то, ради чего Центральный банк существует", - сказал он в эфире радио РБК.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, алексей заботкин, центральные банки