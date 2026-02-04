https://1prime.ru/20260204/juristy-867170059.html

Юристы рассказали, кто отвечает за снег и сосульки на балконе

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Владелец квартиры отвечает за снег и сосульки на балконе в том случае, если остеклил его и установил навес, рассказали РИА Недвижимость юристы. По словам управляющего партнера Zharov Group Евгения Жарова, в зону ответственности управляющей компании входит уборка снега и льда с конструкций, являющихся общим имуществом дома. Это крыша, балконные плиты и козырьки, изначально предусмотренные проектом здания. "Если же собственник самовольно установил на своем балконе дополнительные конструкции, такие как внешний козырек, навес, или же смонтировал наружный блок кондиционера, то ответственность за их безопасное состояние и очистку полностью ложится на него", - отметил Жаров. Штрафов именно за сосульки и лед на балконе для собственников жилья не предусмотрено, обратила внимание адвокат Екатерина Тютюнникова. Но если их падение привело к порче имущества, например повреждению припаркованной во дворе машины, или причинению вреда здоровью, то тогда человек, по вине которого это произошло, должен будет компенсировать ущерб. "При этом суды нередко применяют принцип солидарной ответственности, привлекая в таких ситуациях и управляющую компанию, если она не предприняла мер по ограждению опасной зоны или не выдала собственнику соответствующее предписание", - добавила управляющий партнер "Легес Бюро" Мария Спиридонова. В случае нанесения тяжкого вреда здоровью или смерти человека из-за сосулек наступает уголовная ответственность, предупредила Спиридонова. Собственнику квартиры, с чьего балкона упала наледь, грозит ограничение свободы на срок до трех лет. "Особенно опасными с точки зрения падения снега и льда в многоквартирных домах становятся февраль и март, поскольку в этот период колебания температур между плюсовыми и минусовыми значениями провоцируют быстрое образование крупных ледовых глыб на козырьках крыш и балконов", - добавил гендиректор управляющей компании муниципального района "Соколиная гора" Дмитрий Чуркин.

