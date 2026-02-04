https://1prime.ru/20260204/kallas-867171043.html

"Эстонский гений": журналист высмеял новый выпад Каллас в адрес России

МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х поднял на смех главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее заявлений о якобы нападениях России на другие страны. Во время конференции по безопасности в Осло, которая состоялась на этой неделе, Каллас повторила свой тезис о том, что за последние сто лет Россия якобы совершила нападения на 19 стран, подчеркнув, что ни одно из этих государств "не нападало" на Россию. Тем самым она поставила под сомнение нападение гитлеровской Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны. "Срочные новости! Вторжения нацистов в Советский Союз никогда не было. Эстонский гений и мастер истории это подтвердила", — сыронизировал Боуз. Каллас уже не раз становилась объектом насмешек со стороны мировых экспертов из-за ее провокационных высказываний и исторических ошибок. Ранее она выразила надежду, что чтение поможет ей стать очень умной к концу карьеры, что также вызвало новую волну критики и сарказма в ее адрес.

2026

