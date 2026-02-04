https://1prime.ru/20260204/kallas-867181597.html
"Срочно госпитализировать". Каллас высмеяли из-за слов о России
"Срочно госпитализировать". Каллас высмеяли из-за слов о России - 04.02.2026, ПРАЙМ
"Срочно госпитализировать". Каллас высмеяли из-за слов о России
Пользователи платформы X резко высказались о заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы нападениях России на другие государства. | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пользователи платформы X резко высказались о заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы нападениях России на другие государства. "Эту сумасшедшую женщину необходимо срочно госпитализировать", — высказался Falcionielide."Нет смысла отправлять ее на МРТ головного мозга. Это займет очень много времени!" — отметил пользователь Scotland Today Online."Я понятия не имею, как этой женщине не бывает стыдно каждый раз, когда она открывает рот", — возмущается Boz."Дайте инфантильной корове книжку со сказками и леденец; может быть, тогда она наконец замолчит", — предложил Toralf Haß.В ноябре официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что заявления Каи Каллас настолько абсурдны, что ей следует "вызвать санитаров". Это было связано с её утверждением о том, что Россия за последние сто лет якобы атаковала множество стран. В декабре помощник президента России Владимир Мединский с долей сарказма выпустил "краткий обзор военной истории" и предложил провести для главы европейской дипломатии персональные уроки по этому вопросу.
