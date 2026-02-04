Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Срочно госпитализировать". Каллас высмеяли из-за слов о России - 04.02.2026
https://1prime.ru/20260204/kallas-867181597.html
"Срочно госпитализировать". Каллас высмеяли из-за слов о России
"Срочно госпитализировать". Каллас высмеяли из-за слов о России - 04.02.2026, ПРАЙМ
"Срочно госпитализировать". Каллас высмеяли из-за слов о России
Пользователи платформы X резко высказались о заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы нападениях России на другие государства. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T13:27+0300
2026-02-04T13:27+0300
кая каллас
мария захарова
владимир мединский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пользователи платформы X резко высказались о заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы нападениях России на другие государства. "Эту сумасшедшую женщину необходимо срочно госпитализировать", — высказался Falcionielide."Нет смысла отправлять ее на МРТ головного мозга. Это займет очень много времени!" — отметил пользователь Scotland Today Online."Я понятия не имею, как этой женщине не бывает стыдно каждый раз, когда она открывает рот", — возмущается Boz."Дайте инфантильной корове книжку со сказками и леденец; может быть, тогда она наконец замолчит", — предложил Toralf Haß.В ноябре официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что заявления Каи Каллас настолько абсурдны, что ей следует "вызвать санитаров". Это было связано с её утверждением о том, что Россия за последние сто лет якобы атаковала множество стран. В декабре помощник президента России Владимир Мединский с долей сарказма выпустил "краткий обзор военной истории" и предложил провести для главы европейской дипломатии персональные уроки по этому вопросу.
кая каллас, мария захарова, владимир мединский
Кая Каллас, Мария Захарова, Владимир Мединский
13:27 04.02.2026
 

"Срочно госпитализировать". Каллас высмеяли из-за слов о России

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пользователи платформы X резко высказались о заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы нападениях России на другие государства.
"Эту сумасшедшую женщину необходимо срочно госпитализировать", — высказался Falcionielide.
05:52
"Нет смысла отправлять ее на МРТ головного мозга. Это займет очень много времени!" — отметил пользователь Scotland Today Online.
"Я понятия не имею, как этой женщине не бывает стыдно каждый раз, когда она открывает рот", — возмущается Boz.
"Дайте инфантильной корове книжку со сказками и леденец; может быть, тогда она наконец замолчит", — предложил Toralf Haß.
В ноябре официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что заявления Каи Каллас настолько абсурдны, что ей следует "вызвать санитаров". Это было связано с её утверждением о том, что Россия за последние сто лет якобы атаковала множество стран.
В декабре помощник президента России Владимир Мединский с долей сарказма выпустил "краткий обзор военной истории" и предложил провести для главы европейской дипломатии персональные уроки по этому вопросу.
Кая КалласМария ЗахароваВладимир Мединский
 
 
