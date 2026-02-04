https://1prime.ru/20260204/kholod-867179196.html
Эксперт рассказал о штрафах за холод температуру в офисе
Эксперт рассказал о штрафах за холод температуру в офисе - 04.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о штрафах за холод температуру в офисе
Штраф до 50 тысяч рублей за холодную температуру в офисе может грозить юридическим лицам в России, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T12:22+0300
2026-02-04T12:22+0300
2026-02-04T12:22+0300
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Штраф до 50 тысяч рублей за холодную температуру в офисе может грозить юридическим лицам в России, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По словам эксперта, когда в офисе холодно, это нарушает условия труда. Сотрудник может сообщить об этом руководству и, возможно, временно прекратить работу, пока проблему не решат. Если руководство игнорирует эти требования, можно обратиться в Государственную инспекцию труда. "В данном случае за нарушение трудового законодательства возможный штраф для должностных лиц составляет 1-20 тысяч рублей, а для юридических - 30-50 тысяч. При повторном инциденте суммы могут быть значительно выше, а в отдельных случаях возможна приостановка деятельности компании", - сказал Бондарь онлайн-изданию NEWS.ru. Он отметил, что важно не просто перестать работать, а зафиксировать ситуацию. Например, можно написать служебную записку, где указать измеренную температуру и сослаться на нормы. По словам эксперта, пока проблема не решена, сотруднику должны предложить работу в нормальных условиях. Если такой возможности нет, то отстранить от работы с сохранением выплат: не меньше двух третей среднего заработка.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
Эксперт рассказал о штрафах за холод температуру в офисе
Бондарь: юрлицам может грозить штраф до 50 тысяч рублей за холод в офисе
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Штраф до 50 тысяч рублей за холодную температуру в офисе может грозить юридическим лицам в России, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По словам эксперта, когда в офисе холодно, это нарушает условия труда. Сотрудник может сообщить об этом руководству и, возможно, временно прекратить работу, пока проблему не решат. Если руководство игнорирует эти требования, можно обратиться в Государственную инспекцию труда.
"В данном случае за нарушение трудового законодательства возможный штраф для должностных лиц составляет 1-20 тысяч рублей, а для юридических - 30-50 тысяч. При повторном инциденте суммы могут быть значительно выше, а в отдельных случаях возможна приостановка деятельности компании", - сказал Бондарь онлайн-изданию NEWS.ru.
Он отметил, что важно не просто перестать работать, а зафиксировать ситуацию. Например, можно написать служебную записку, где указать измеренную температуру и сослаться на нормы.
По словам эксперта, пока проблема не решена, сотруднику должны предложить работу в нормальных условиях. Если такой возможности нет, то отстранить от работы с сохранением выплат: не меньше двух третей среднего заработка.