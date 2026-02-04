Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о штрафах за холод температуру в офисе - 04.02.2026
Эксперт рассказал о штрафах за холод температуру в офисе
Эксперт рассказал о штрафах за холод температуру в офисе - 04.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о штрафах за холод температуру в офисе
Штраф до 50 тысяч рублей за холодную температуру в офисе может грозить юридическим лицам в России, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. | 04.02.2026, ПРАЙМ
общество
россия
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Штраф до 50 тысяч рублей за холодную температуру в офисе может грозить юридическим лицам в России, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По словам эксперта, когда в офисе холодно, это нарушает условия труда. Сотрудник может сообщить об этом руководству и, возможно, временно прекратить работу, пока проблему не решат. Если руководство игнорирует эти требования, можно обратиться в Государственную инспекцию труда. "В данном случае за нарушение трудового законодательства возможный штраф для должностных лиц составляет 1-20 тысяч рублей, а для юридических - 30-50 тысяч. При повторном инциденте суммы могут быть значительно выше, а в отдельных случаях возможна приостановка деятельности компании", - сказал Бондарь онлайн-изданию NEWS.ru. Он отметил, что важно не просто перестать работать, а зафиксировать ситуацию. Например, можно написать служебную записку, где указать измеренную температуру и сослаться на нормы. По словам эксперта, пока проблема не решена, сотруднику должны предложить работу в нормальных условиях. Если такой возможности нет, то отстранить от работы с сохранением выплат: не меньше двух третей среднего заработка.
2026
Новости
общество , россия
Общество , РОССИЯ
12:22 04.02.2026
 
Эксперт рассказал о штрафах за холод температуру в офисе

Бондарь: юрлицам может грозить штраф до 50 тысяч рублей за холод в офисе

© РИА Новости . Руслан Кривобок
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Штраф до 50 тысяч рублей за холодную температуру в офисе может грозить юридическим лицам в России, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По словам эксперта, когда в офисе холодно, это нарушает условия труда. Сотрудник может сообщить об этом руководству и, возможно, временно прекратить работу, пока проблему не решат. Если руководство игнорирует эти требования, можно обратиться в Государственную инспекцию труда.
"В данном случае за нарушение трудового законодательства возможный штраф для должностных лиц составляет 1-20 тысяч рублей, а для юридических - 30-50 тысяч. При повторном инциденте суммы могут быть значительно выше, а в отдельных случаях возможна приостановка деятельности компании", - сказал Бондарь онлайн-изданию NEWS.ru.
Он отметил, что важно не просто перестать работать, а зафиксировать ситуацию. Например, можно написать служебную записку, где указать измеренную температуру и сослаться на нормы.
По словам эксперта, пока проблема не решена, сотруднику должны предложить работу в нормальных условиях. Если такой возможности нет, то отстранить от работы с сохранением выплат: не меньше двух третей среднего заработка.
 
