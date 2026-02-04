https://1prime.ru/20260204/klimantov-867193076.html
"Северсталь" может дать конкурентное предложение по "Силе Сибири 2"
"Северсталь" может дать конкурентное предложение по "Силе Сибири 2" - 04.02.2026
"Северсталь" может дать конкурентное предложение по "Силе Сибири 2"
"Северсталь" может дать конкурентное предложение на тендере на поставку труб для магистрального газопровода "Сила Сибири 2", считает начальник отдела по работе... | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" может дать конкурентное предложение на тендере на поставку труб для магистрального газопровода "Сила Сибири 2", считает начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов. В ноябре генеральный директор компании Александр Шевелев заявил, что "Северсталь" будет претендовать на участие в тендере на поставку труб для магистрального газопровода "Сила Сибири 2". В том же месяце председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов обсудили ход и перспективы сотрудничества, уделив особое внимание разработке высокотехнологичных труб. "Участвовать в этом проекте мы точно хотели бы. Мы одна из немногих компаний, которая обладает всеми необходимыми компетенциями для производства труб большого диаметра. Мы участвовали в проекте "Сила Сибири 1", соответственно, я думаю, что мы сможем дать достаточно конкурентное предложение на тендере", - ответил он в ходе эфира РБК "Рынки. Итоги" на вопрос, начался ли выпуск труб для "Газпрома" для "Силы Сибири 2". "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в начале сентября подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
"Северсталь" может дать конкурентное предложение по "Силе Сибири 2"
