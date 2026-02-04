"Северсталь" может дать конкурентное предложение по "Силе Сибири 2"

https://1prime.ru/20260204/klimantov-867193076.html

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" может дать конкурентное предложение на тендере на поставку труб для магистрального газопровода "Сила Сибири 2", считает начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов. В ноябре генеральный директор компании Александр Шевелев заявил, что "Северсталь" будет претендовать на участие в тендере на поставку труб для магистрального газопровода "Сила Сибири 2". В том же месяце председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов обсудили ход и перспективы сотрудничества, уделив особое внимание разработке высокотехнологичных труб. "Участвовать в этом проекте мы точно хотели бы. Мы одна из немногих компаний, которая обладает всеми необходимыми компетенциями для производства труб большого диаметра. Мы участвовали в проекте "Сила Сибири 1", соответственно, я думаю, что мы сможем дать достаточно конкурентное предложение на тендере", - ответил он в ходе эфира РБК "Рынки. Итоги" на вопрос, начался ли выпуск труб для "Газпрома" для "Силы Сибири 2". "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в начале сентября подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".

