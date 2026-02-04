Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260204/klimantov-867193076.html
"Северсталь" может дать конкурентное предложение по "Силе Сибири 2"
2026-02-04T22:55+0300
2026-02-04T22:55+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/07/841330725_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_3f4217725d7b005391d5e229c5962601.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" может дать конкурентное предложение на тендере на поставку труб для магистрального газопровода "Сила Сибири 2", считает начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов. В ноябре генеральный директор компании Александр Шевелев заявил, что "Северсталь" будет претендовать на участие в тендере на поставку труб для магистрального газопровода "Сила Сибири 2". В том же месяце председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов обсудили ход и перспективы сотрудничества, уделив особое внимание разработке высокотехнологичных труб. "Участвовать в этом проекте мы точно хотели бы. Мы одна из немногих компаний, которая обладает всеми необходимыми компетенциями для производства труб большого диаметра. Мы участвовали в проекте "Сила Сибири 1", соответственно, я думаю, что мы сможем дать достаточно конкурентное предложение на тендере", - ответил он в ходе эфира РБК "Рынки. Итоги" на вопрос, начался ли выпуск труб для "Газпрома" для "Силы Сибири 2". "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в начале сентября подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
22:55 04.02.2026
 
© Фото : ПАО «Газпром»Строительство газопровода «Сила Сибири»
Строительство газопровода «Сила Сибири». Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" может дать конкурентное предложение на тендере на поставку труб для магистрального газопровода "Сила Сибири 2", считает начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов.
В ноябре генеральный директор компании Александр Шевелев заявил, что "Северсталь" будет претендовать на участие в тендере на поставку труб для магистрального газопровода "Сила Сибири 2". В том же месяце председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов обсудили ход и перспективы сотрудничества, уделив особое внимание разработке высокотехнологичных труб.
"Участвовать в этом проекте мы точно хотели бы. Мы одна из немногих компаний, которая обладает всеми необходимыми компетенциями для производства труб большого диаметра. Мы участвовали в проекте "Сила Сибири 1", соответственно, я думаю, что мы сможем дать достаточно конкурентное предложение на тендере", - ответил он в ходе эфира РБК "Рынки. Итоги" на вопрос, начался ли выпуск труб для "Газпрома" для "Силы Сибири 2".
"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в начале сентября подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
 
