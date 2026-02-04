https://1prime.ru/20260204/kollektory-867180521.html

Коллекторы купили беспрецедентный объем просроченных микрозаймов за год

Коллекторы купили беспрецедентный объем просроченных микрозаймов за год - 04.02.2026, ПРАЙМ

Коллекторы купили беспрецедентный объем просроченных микрозаймов за год

Коллекторы в 2025 году купили беспрецедентный объем просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) в России - свыше 113 миллиардов рублей, следует из... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T13:07+0300

2026-02-04T13:07+0300

2026-02-04T13:07+0300

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864753025_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_429999baf234ac112bff78047b3b714b.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Коллекторы в 2025 году купили беспрецедентный объем просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) в России - свыше 113 миллиардов рублей, следует из статистики сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в группу "Свой"). "Прошлый год на рынке цессии ознаменовался беспрецедентно высоким интересом покупателей к портфелям МФО. Во многом это связано с тем, что спрос с середины прошлого года на фоне роста тарифов на госпошлины смещается в зону досудебных портфелей в обоих сегментах - МФО и банков", - прокомментировал гендиректор ID Collect Александр Васильев. Его слова приводятся в материалах. Он также добавил, что сейчас практически весь объем предложения в сегменте МФО - это "досудебка", а качество долгов высокое, и продавцы очень активны. "Цифры говорят сами за себя: еще в 2024 году объемы закрытых сделок в банковском сегменте примерно четыре раза превышали тот же показатель для МФО, а в 2025 - только в три", - уточнил Васильев. "По итогам 2025 года объем закрытых сделок в сегменте цессии МФО достиг рекорда за всю историю наблюдений: впервые это значение вышло из двузначной зоны и превысило 113 миллиардов рублей. При этом инвестиции в сегмент просрочки МФО почти сравнялись с инвестициями в банковскую просрочку, достигнув 20,5 миллиарда рублей", - говорится в материалах сервиса. Там отмечается, что прирост объема закрытых сделок по сравнению с цифрами 2024 года оказался значительно выше достаточно консервативных прогнозов (+27,4%). "Это связано с ажиотажным спросом на портфели микрофинансовых организаций, который объясняется притоком новых крупных покупателей и заметным улучшением качества долгов", - уточняется там.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы