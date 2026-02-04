https://1prime.ru/20260204/kompanii-867168926.html
Управляющие компании не обязаны отвечать на сообщения в старых чатах
Управляющие компании не обязаны отвечать на сообщения в старых чатах - 04.02.2026, ПРАЙМ
Управляющие компании не обязаны отвечать на сообщения в старых чатах
Управляющие компании (УК) не обязаны отвечать на сообщения в старых домовых чатах, а их представители не обязаны там присутствовать, рассказал РИА Новости... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T02:31+0300
2026-02-04T02:31+0300
2026-02-04T02:31+0300
газ
общество
рф
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867168926.jpg?1770161508
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Управляющие компании (УК) не обязаны отвечать на сообщения в старых домовых чатах, а их представители не обязаны там присутствовать, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Управляющие компании не обязаны реагировать на сообщения в старых домовых чатах, а их представители не обязаны там присутствовать", - сказал Кошелев.
Парламентарий отметил, что такие чаты больше подходят для личного и неформального общения жильцов.
"Старые чаты никто не закрывает. Жильцы дома могут спокойно продолжать общаться там, где привыкли", - добавил он.
Кошелев уточнил, что порядок использования домовых чатов в национальном мессенджере Мах будет определен профильным министерством в ближайшее время.
Президент РФ Владимир Путин 28 декабря 2025 года подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе Mах в порядке, установленном Минстроем России.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, общество , рф, владимир путин, госдума
Газ, Общество , РФ, Владимир Путин, Госдума
Управляющие компании не обязаны отвечать на сообщения в старых чатах
Депутат Госдумы Кошелев: УК не обязаны отвечать на сообщения в старых домовых чатах
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Управляющие компании (УК) не обязаны отвечать на сообщения в старых домовых чатах, а их представители не обязаны там присутствовать, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Управляющие компании не обязаны реагировать на сообщения в старых домовых чатах, а их представители не обязаны там присутствовать", - сказал Кошелев.
Парламентарий отметил, что такие чаты больше подходят для личного и неформального общения жильцов.
"Старые чаты никто не закрывает. Жильцы дома могут спокойно продолжать общаться там, где привыкли", - добавил он.
Кошелев уточнил, что порядок использования домовых чатов в национальном мессенджере Мах будет определен профильным министерством в ближайшее время.
Президент РФ Владимир Путин 28 декабря 2025 года подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе Mах в порядке, установленном Минстроем России.