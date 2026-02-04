https://1prime.ru/20260204/kredit-867187751.html
ЦБ не видит рисков ухудшения качества кредитов юрлиц, заявил Заботкин
2026-02-04T19:18+0300
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Банк России не видит системных рисков ухудшения качества кредитов юрлиц, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. "Мы не видим каких-то системных рисков, связанных с ухудшением кредитного качества", - сказал он, выступая на радио РБК. При этом Заботкин отметил, что некоторые компании будут сталкиваться со сложностями в обслуживании долга.
