Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ не видит рисков ухудшения качества кредитов юрлиц, заявил Заботкин - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/kredit-867187751.html
ЦБ не видит рисков ухудшения качества кредитов юрлиц, заявил Заботкин
ЦБ не видит рисков ухудшения качества кредитов юрлиц, заявил Заботкин - 04.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ не видит рисков ухудшения качества кредитов юрлиц, заявил Заботкин
Банк России не видит системных рисков ухудшения качества кредитов юрлиц, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T19:18+0300
2026-02-04T19:18+0300
банки
финансы
алексей заботкин
https://cdnn.1prime.ru/img/83895/00/838950000_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b07813e79ecaa30ceb66dbe492097485.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Банк России не видит системных рисков ухудшения качества кредитов юрлиц, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. "Мы не видим каких-то системных рисков, связанных с ухудшением кредитного качества", - сказал он, выступая на радио РБК. При этом Заботкин отметил, что некоторые компании будут сталкиваться со сложностями в обслуживании долга.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83895/00/838950000_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_07649601aaaabed3bcb04e000bfbbc97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, алексей заботкин
Банки, Финансы, Алексей Заботкин
19:18 04.02.2026
 
ЦБ не видит рисков ухудшения качества кредитов юрлиц, заявил Заботкин

Заботкин: ЦБ не видит системных рисков ухудшения качества кредитов юрлиц

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Банк России не видит системных рисков ухудшения качества кредитов юрлиц, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
"Мы не видим каких-то системных рисков, связанных с ухудшением кредитного качества", - сказал он, выступая на радио РБК. При этом Заботкин отметил, что некоторые компании будут сталкиваться со сложностями в обслуживании долга.
 
БанкиФинансыАлексей Заботкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала