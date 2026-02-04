https://1prime.ru/20260204/kurs-867185783.html

Официальный курс юаня к рублю на четверг снизился на 1,23 копейки

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,23 копейки к среде, до 11,0515 рубля, доллара - на 7,15 копейки, до 76,9102 рубля, евро - вырос на 39,6 копейки, до 91,1138 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

