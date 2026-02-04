Цена на медь умеренно снижается

https://1prime.ru/20260204/med-867175493.html
2026-02-04T09:42+0300
2026-02-04T09:42+0300
2026-02-04T09:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается умеренными темпами в среду утром, инвесторы оценивают статистику по экономике Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.29 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,71%, до 6,0435 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 4,55%, до 13 478 долларов, алюминия - на 1,65%, до 3 106,5 доллара, стоимость цинка - на 0,45%, до 3 338,5 доллара. Ранее в среду стали известны данные по экономике Китая. Так, композитный PMI в промышленности и сфере услуг страны в январе увеличился до 51,6 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 50,9 пункта. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за экономическим состоянием страны.
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
