Аналитик назвал факторы восстановления черной металлургии

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Восстановление черной металлургии в России в 2026 году будет зависеть от темпов смягчения денежно-кредитной политики, реализации крупных инвестиционных проектов, поиска новых точек роста, пересмотра фискальной нагрузки, такое мнение высказал РИА Новости директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. "В перспективе 2026 года восстановление отрасли будет напрямую зависеть от темпов смягчения денежно-кредитной политики - без этого невозможна активизация инфраструктурной и инвестиционной повестки, в том числе крупных государственных мега-проектов (например, ВСМ или третий этап Восточного полигона) и крупных проектов ГЧП", - рассказал он. По словам Наметкина, текущая ситуация требует не просто оживления спроса, а поиска новых точек роста в меняющейся структуре российской и мировой экономики. "Для металлургов это связано с дальнейшей оптимизацией издержек, диверсификацией экспортных поставок и усилением фокуса на продукцию с более высокой добавленной стоимостью, востребованной в новых, перспективных сегментах экономики", - уточнил он. Кроме того, со стороны государства важно пересмотреть фискальную нагрузку на отрасль для приведения ее в соответствие с макроэкономической реальностью, подчеркнул эксперт. "Акциз на жидкую сталь, введенный в 2022 году для изъятия экспортной сверхприбыли, свою функцию выполнил. В текущих условиях сжатия внутреннего спроса и падения цен этот инструмент... ограничивает потенциал развития металлургической отрасли", - добавил Наметкин. К ключевым рискам на текущий год аналитик отнес исчерпание запасов финансовой прочности и технологическое отставание сектора. "В зоне основного риска - средние компании с высокой долговой нагрузкой, ориентированные на внутренний рынок стройиндустрии и автопрома… Опережающее падение производства легированных сталей и ферросплавов… В долгосрочной перспективе это угрожает потерей компетенций, кадров и способности удовлетворять будущий спрос на качественную сталь внутри страны, усиливая сырьевой перекос в экспорте", - добавил Наметкин. Спрос на продукцию черной металлургии в России снизился в 2025 году на 14% - до 38,9 миллиона тонн, что является минимумом с 2011 года, отметил он. Падение внутреннего спроса на металлургическую продукцию отражает охлаждение деловой активности во всех ключевых отраслях-потребителях металла в условиях жесткой кредитно-денежной политики, объяснил эксперт.

