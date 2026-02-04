https://1prime.ru/20260204/minfin-867178576.html

Минфин планирует продажу валюты и золота на 226 миллиардов рублей

Минфин планирует продажу валюты и золота на 226 миллиардов рублей - 04.02.2026, ПРАЙМ

Минфин планирует продажу валюты и золота на 226 миллиардов рублей

Минфин РФ планирует с 6 февраля по 5 марта 2026 года продажу валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 226,8 миллиарда рублей, продавая по 11,9 миллиарда... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T12:02+0300

2026-02-04T12:02+0300

2026-02-04T12:02+0300

финансы

рф

минфин

фнб

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_3c6f7f80e1e98aca22a036aad9f00c08.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует с 6 февраля по 5 марта 2026 года продажу валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 226,8 миллиарда рублей, продавая по 11,9 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в феврале 2026 года в размере -209,4 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2026 года составило -17,4 миллиарда рублей", - сообщает министерство. "Таким образом, совокупный объем средств от продажи иностранной валюты и золота составит 226,8 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 6 февраля 2026 года по 5 марта 2026 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В предшествующий период - с 16 января по 5 февраля 2026 года - объем продажи валюты и золота по бюджетному правило составлял 192,1 миллиарда рублей, по 12,8 миллиарда рублей в день. При этом в конце декабря прошлого года Банк России сообщал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты на 4,62 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. А в случае использования средств ФНБ, когда нефтегазовые доходы оказываются ниже прогноза, министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, минфин, фнб, банк россии