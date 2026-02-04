https://1prime.ru/20260204/minselkhoz-867177662.html
Минсельхоз предложил обновить правила регистрации техники
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Минсельхоз России предлагает обновить правила регистрации самоходных машин и иных видов техники, в частности, предлагается уполномочить органы гостехнадзора присваивать серии регистрационных госзнаков, соответствующий проект постановления опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Предлагается наделить органы гостехнадзора полномочиями по присвоению серий государственных регистрационных знаков технике, коды регионов сохранят свое определение в соответствии с приложением к правилам регистрации, исходя из региона местонахождения объекта", - говорится в пояснительной записке к проекту. Помимо этого, новые правила позволяют аннулировать регистрацию техники, если выявлен факт фальсификации документов, поданных заявителем, или при наличии изменений или уничтожения ее идентификационных данных. Также дополнительным основанием для прекращения учета предусмотрено изменение адреса проживания гражданина либо адресной регистрации юридического лица, находящихся вне региона регистрации собственника техники. Данная мера обеспечит соблюдение требований налогового учета организаций и физических лиц. Отмечается, что новые правила разработаны в связи с истечением срока действия 1 сентября 2026 года нынешних. При этом новые правила сохраняют большинство ключевых положений действующей практики, приводя отдельные нормы в соответствие с действующими законами России и ЕЭС.
