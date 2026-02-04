Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Азовском море хотят возобновить вылов осетровых - 04.02.2026, ПРАЙМ
В Азовском море хотят возобновить вылов осетровых
В Азовском море хотят возобновить вылов осетровых - 04.02.2026, ПРАЙМ
В Азовском море хотят возобновить вылов осетровых
Вылов осетровых и добычу медуз планируется возобновить в Азовском море, следует из документов правительства РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Вылов осетровых и добычу медуз планируется возобновить в Азовском море, следует из документов правительства РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно планам, к 2030 году Росрыболовство вместе с Минобрнауки должны подготовить и представить правительству предложения по добыче медуз в Азовском море и их переработке. К 2036 году власти планируют провести работы по строительству и реконструкции рыбоводных предприятий, осуществляющих искусственное воспроизводство водных биоресурсов, в том числе осетровых видов рыб. Ответственным за эту работу будет Росрыболовство. Как отмечается в документах правительства, при реконструкции воспроизводственных предприятий и увеличении финансирования госзадания на выпуск молоди осетровых рыборазведение может вырасти до 20 миллионов выпущенных мальков к 2030 году и до 40 миллионов - к 2040 году. При этом, по прогнозу кабмина, возможный вылов осетровых составит около 500-700 тонн в год к 2030 году и до 1000-1500 тонн в год к 2040 году. Согласно документам, такой объем может быть достигнут не ранее чем через шесть лет после достижения указанных показателей по выпуску молоди осетровых. Как отмечается в документах кабмина, проблема для ведения осетрового хозяйства в Азовском море заключается в отсутствии естественного воспроизводства представителей этого семейства рыб. Это, с одной стороны, делает пополнение их запаса более капиталоемким, а с другой, обеспечивает максимальный контроль уровня пополнения. Имеющиеся кормовые ресурсы, по оценке ученых, позволяют осуществить предельно допустимые объемы выпуска в Азовском море до 78 миллионов экземпляров молоди русского осетра, 204 миллионов экземпляров молоди севрюги и 1,3 миллиона экземпляров молоди белуги. При этом, как указывается в документах, приемная емкость Азовского моря недоосвоена в части русского осетра. Согласно расчетам, искусственное воспроизводство может обеспечить восстановление биомассы осетра до промыслового уровня в течение 10-15 лет. Среди прочих промысловых рыб наиболее перспективными названы пиленгас, азовский калкан и виды рыб, мигрирующие из Черного моря, которые в дальнейшем составят экономическую основу рыбного промысла.
В Азовском море хотят возобновить вылов осетровых

