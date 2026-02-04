Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Набегут миллионы". Кому заплатят за задержку со сдачей квартиры
"Набегут миллионы". Кому заплатят за задержку со сдачей квартиры
"Набегут миллионы". Кому заплатят за задержку со сдачей квартиры - 04.02.2026, ПРАЙМ
"Набегут миллионы". Кому заплатят за задержку со сдачей квартиры
С 1 января в России отменили мораторий на штрафы для застройщиков, которые не передают ключи от квартир вовремя. Это значит, что дольщики смогут получить... | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. С 1 января в России отменили мораторий на штрафы для застройщиков, которые не передают ключи от квартир вовремя. Это значит, что дольщики смогут получить неустойку. Какие хитрости при этом следует учесть, рассказала агентству "Прайм" Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"."Если ваш дом не сдан в срок, то, начиная с 1 января 2026 года начисляется неустойка. Обратиться в суд за ее взысканием можно сразу после подписания акта приема-передачи квартиры", - рассказала она.Для дольщиков неустойка рассчитывается по формуле, которая учитывает цену квартиры по договору, количество дней просрочки и ключевую ставку Банка России, действующую на последний день исполнения обязательств."Возьмем гипотетическую стоимость квартиры в 10 миллионов рублей, задержку в 6 месяцев - приблизительно 180 дней и актуальную на сегодняшний день ключевую ставку 16%. В этом случае расчет неустойки за один день просрочки составит 10 667 рублей, а за полгода набежит 1 920 000 рублей", - пояснила она.Что делать дальше, чтобы получить компенсацию. Уточнив даты по договору, направьте официальную претензию застройщику. Это обязательный досудебный шаг. Если застройщик проигнорирует претензию или откажет в выплате, следующий шаг - подача иска в районный суд по месту нахождения застройщика или объекта. Помимо самой неустойки, можно также требовать штраф в размере 50% от присужденной суммы, если суд установит, что застройщик необоснованно отказал в добровольной выплате, компенсацию судебных расходов и морального вреда."Сейчас многие застройщики активно предлагают подписать дополнительное соглашение о продлении сроков сдачи. Не соглашайтесь, иначе лишите себя права на неустойку. Будьте особенно внимательны при электронном подписании документов: в общий пакет могут затесаться подобные бумаги", - заключила Мария Иваткина.
"Набегут миллионы". Кому заплатят за задержку со сдачей квартиры

© РИА Новости . Алексей Майшев
Строительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. С 1 января в России отменили мораторий на штрафы для застройщиков, которые не передают ключи от квартир вовремя. Это значит, что дольщики смогут получить неустойку. Какие хитрости при этом следует учесть, рассказала агентству "Прайм" Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
Нотариус предупредил об опасном виде сделок с жильем
26 января, 02:02
Нотариус предупредил об опасном виде сделок с жильем
26 января, 02:02
"Если ваш дом не сдан в срок, то, начиная с 1 января 2026 года начисляется неустойка. Обратиться в суд за ее взысканием можно сразу после подписания акта приема-передачи квартиры", - рассказала она.
Для дольщиков неустойка рассчитывается по формуле, которая учитывает цену квартиры по договору, количество дней просрочки и ключевую ставку Банка России, действующую на последний день исполнения обязательств.
"Возьмем гипотетическую стоимость квартиры в 10 миллионов рублей, задержку в 6 месяцев - приблизительно 180 дней и актуальную на сегодняшний день ключевую ставку 16%. В этом случае расчет неустойки за один день просрочки составит 10 667 рублей, а за полгода набежит 1 920 000 рублей", - пояснила она.
Что делать дальше, чтобы получить компенсацию. Уточнив даты по договору, направьте официальную претензию застройщику. Это обязательный досудебный шаг. Если застройщик проигнорирует претензию или откажет в выплате, следующий шаг - подача иска в районный суд по месту нахождения застройщика или объекта. Помимо самой неустойки, можно также требовать штраф в размере 50% от присужденной суммы, если суд установит, что застройщик необоснованно отказал в добровольной выплате, компенсацию судебных расходов и морального вреда.
"Сейчас многие застройщики активно предлагают подписать дополнительное соглашение о продлении сроков сдачи. Не соглашайтесь, иначе лишите себя права на неустойку. Будьте особенно внимательны при электронном подписании документов: в общий пакет могут затесаться подобные бумаги", - заключила Мария Иваткина.
 
