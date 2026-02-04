https://1prime.ru/20260204/plennyj-867168850.html
Пленный рассказал, как солдаты ВСУ отступали из Димитрова
Пленный рассказал, как солдаты ВСУ отступали из Димитрова - 04.02.2026, ПРАЙМ
Пленный рассказал, как солдаты ВСУ отступали из Димитрова
Солдаты ВСУ отступали из Димитрова без приказа, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 61-й бригады ВСУ Роман Сидляр. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T02:25+0300
2026-02-04T02:25+0300
2026-02-04T02:25+0300
общество
экономика
рф
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867168850.jpg?1770161144
ДОНЕЦК, 4 фев - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ отступали из Димитрова без приказа, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 61-й бригады ВСУ Роман Сидляр.
"Из Мирнограда (украинское название Димитрова - ред.) остатки частей (ВСУ -ред.) выходили… но разрешения на эвакуацию у нас не было", - сказал пленный.
Он добавил, что старший их группы ушел и не вернулся, не объяснив подчиненным, куда уходит.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, владимир путин, всу
Общество , Экономика, РФ, Владимир Путин, ВСУ
Пленный рассказал, как солдаты ВСУ отступали из Димитрова
Пленный Сидляр: солдаты ВСУ отступали из Димитрова без приказа
ДОНЕЦК, 4 фев - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ отступали из Димитрова без приказа, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 61-й бригады ВСУ Роман Сидляр.
"Из Мирнограда (украинское название Димитрова - ред.) остатки частей (ВСУ -ред.) выходили… но разрешения на эвакуацию у нас не было", - сказал пленный.
Он добавил, что старший их группы ушел и не вернулся, не объяснив подчиненным, куда уходит.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.