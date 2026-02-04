https://1prime.ru/20260204/plennyj-867168850.html

Пленный рассказал, как солдаты ВСУ отступали из Димитрова

ДОНЕЦК, 4 фев - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ отступали из Димитрова без приказа, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 61-й бригады ВСУ Роман Сидляр. "Из Мирнограда (украинское название Димитрова - ред.) остатки частей (ВСУ -ред.) выходили… но разрешения на эвакуацию у нас не было", - сказал пленный. Он добавил, что старший их группы ушел и не вернулся, не объяснив подчиненным, куда уходит. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.

