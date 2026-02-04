https://1prime.ru/20260204/popova-867178901.html

Роспотребнадзора рассказал, как решить проблему контрафакта вейпов

Проблему контрафакта вейпов может помочь решить маркировка, она позволяет вести учет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T12:19+0300

россия

бизнес

анна попова

роспотребнадзор

совет федерации

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Проблему контрафакта вейпов может помочь решить маркировка, она позволяет вести учет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Это тема (контрафакта вейпов - ред.) очень важная и тема, влияющая на состояние здоровья и взрослых, и, в первую очередь, подростков. Здесь единственный, ну такой, знаете, очень быстрый вариант решения, который даст результат, это все-таки цифровая маркировка... Это позволяет вести учет", - сказала Попова в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Она отметила, что Роспотребнадзор надеется на то, что маркировка вейпов даст результат.

россия, бизнес, анна попова, роспотребнадзор, совет федерации