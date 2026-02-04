Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о блокировке небезопасных товаров на кассах - 04.02.2026
Роспотребнадзор рассказал о блокировке небезопасных товаров на кассах
Свыше 2,5 миллиардов небезопасных товаров было заблокировано на кассах в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 04.02.2026, ПРАЙМ
бизнес
россия
рф
анна попова
роспотребнадзор
совет федерации
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Свыше 2,5 миллиардов небезопасных товаров было заблокировано на кассах в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На кассах уже заблокировали более 2,5 миллиардов единиц небезопасных товаров, в том числе более 6 миллионов единиц БАД, в состав которых входили запрещенные вещества", - сказала Попова в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Кроме того, по ее словам, незаконный оборот упакованной воды в РФ уже снизился на 60%, и в 122 раза снизилось количество реализованной просроченной пищевой продукции.
бизнес, россия, рф, анна попова, роспотребнадзор, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Анна Попова, Роспотребнадзор, Совет Федерации
13:54 04.02.2026
 
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Свыше 2,5 миллиардов небезопасных товаров было заблокировано на кассах в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На кассах уже заблокировали более 2,5 миллиардов единиц небезопасных товаров, в том числе более 6 миллионов единиц БАД, в состав которых входили запрещенные вещества", - сказала Попова в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Кроме того, по ее словам, незаконный оборот упакованной воды в РФ уже снизился на 60%, и в 122 раза снизилось количество реализованной просроченной пищевой продукции.
 
