Роспотребнадзор рассказал о блокировке небезопасных товаров на кассах

04.02.2026

Роспотребнадзор рассказал о блокировке небезопасных товаров на кассах

Свыше 2,5 миллиардов небезопасных товаров было заблокировано на кассах в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 04.02.2026

2026-02-04T13:54+0300

2026-02-04T13:54+0300

2026-02-04T13:54+0300

бизнес

россия

рф

анна попова

роспотребнадзор

совет федерации

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Свыше 2,5 миллиардов небезопасных товаров было заблокировано на кассах в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На кассах уже заблокировали более 2,5 миллиардов единиц небезопасных товаров, в том числе более 6 миллионов единиц БАД, в состав которых входили запрещенные вещества", - сказала Попова в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Кроме того, по ее словам, незаконный оборот упакованной воды в РФ уже снизился на 60%, и в 122 раза снизилось количество реализованной просроченной пищевой продукции.

