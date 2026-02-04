https://1prime.ru/20260204/popova-867182629.html
Роспотребнадзор рассказал о блокировке небезопасных товаров на кассах
Роспотребнадзор рассказал о блокировке небезопасных товаров на кассах - 04.02.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор рассказал о блокировке небезопасных товаров на кассах
Свыше 2,5 миллиардов небезопасных товаров было заблокировано на кассах в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T13:54+0300
2026-02-04T13:54+0300
2026-02-04T13:54+0300
бизнес
россия
рф
анна попова
роспотребнадзор
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/83745/66/837456668_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_2de7681da36e99499af5f4be03df8e97.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Свыше 2,5 миллиардов небезопасных товаров было заблокировано на кассах в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На кассах уже заблокировали более 2,5 миллиардов единиц небезопасных товаров, в том числе более 6 миллионов единиц БАД, в состав которых входили запрещенные вещества", - сказала Попова в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Кроме того, по ее словам, незаконный оборот упакованной воды в РФ уже снизился на 60%, и в 122 раза снизилось количество реализованной просроченной пищевой продукции.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83745/66/837456668_225:0:900:506_1920x0_80_0_0_8620fb98173be95d2b72266e098dc368.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, анна попова, роспотребнадзор, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Анна Попова, Роспотребнадзор, Совет Федерации
Роспотребнадзор рассказал о блокировке небезопасных товаров на кассах
Попова: на кассах в РФ заблокировали более 2,5 млрд небезопасных товаров