Посольство США на Кубе предупредило о росте антиамериканских протестов
Посольство США на Кубе предупредило о росте антиамериканских протестов
2026-02-04T05:32+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
куба
гавана
дональд трамп
мария захарова
мид рф
мид
ВАШИНГТОН, 4 фев – ПРАЙМ. Посольство США на Кубе предупредило о росте числа антиамериканских протестов, призвало запастись непортящимися продуктами и водой из-за перебоев с электричеством в стране.
"Гражданам США, находящимся на Кубе или планирующим поездку, следует учитывать, что фиксировались случаи отказа во въезде гражданам США по прибытии, а также рост организованной режимом протестной активности, направленной против США, включая антиамериканскую риторику", – говорится в сообщении.
В посольстве заявили о "все более нестабильной" энергосистеме Кубы. На этом фоне в дипмиссии посоветовали "держать мобильные телефоны и портативные аккумуляторы заряженными, иметь под рукой фонари и запасные батарейки, запастись продуктами длительного хранения и водой".
В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия решительно осуждает последние запретительные шаги США в отношении Кубы, считает чрезвычайное положение, принятое в Штатах, рецидивом стратегии давления.
