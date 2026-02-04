Путин провел разговор с Си Цзиньпином
Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по видеосвязи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Переговоры состоялись в преддверии Китайского Нового года, который в 2026 году начинается 17 февраля. Это не первое общение лидеров по видеосвязи в конце года по восточному календарю. В 2025 году лидеры проводили переговоры в формате видеоконференции в январе, тогда Путин и Си Цзиньпин подвели итоги работы за 2024 год и наметили новые планы по развитию отношений между странами.
Последняя очная встреча лидеров проходила в сентябре 2025 года, когда российский президент находился в Китае с четырехдневным визитом. Тогда Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля. По восточному календарю это год Огненной Лошади. Празднование длится до Праздника фонарей 3 марта 2026 года, а сам год завершается 5 февраля 2027 года.