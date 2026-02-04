https://1prime.ru/20260204/putin-867181915.html

Путин отметил поступательное развитие отношений с Китаем во всех областях

2026-02-04T13:45+0300

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил прочное и поступательное развитие отношений РФ и КНР во всех областях. В среду Путин провел разговор по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. "Вне зависимости от в международной конъюнктуры уверен в их (отношений России и Китая - ред.) прочности и поступательном развитии во всех областях", - заявил российский лидер.

