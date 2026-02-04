https://1prime.ru/20260204/putin-867182235.html

Путин: взаимодействие с Китаем в энергетике имеет стратегический характер

Путин: взаимодействие с Китаем в энергетике имеет стратегический характер - 04.02.2026, ПРАЙМ

Путин: взаимодействие с Китаем в энергетике имеет стратегический характер

Уточняется заголовок, добавлены подробности. | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T13:48+0300

2026-02-04T13:48+0300

2026-02-04T13:48+0300

россия

рф

китай

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867181151_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_7384c2e32357518bdd2753c27cf14b1f.jpg

Уточняется заголовок, добавлены подробности. МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Характер взаимодействия РФ и КНР в области энергетики имеет взаимовыгодный и стратегический характер, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду проводят разговор в формате видеоконференции. "Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер", - сказал Путин в ходе видеоконференции. Он также отметил, что страны ведут активный диалог в области мирного атома, продвигают высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и исследовании космоса. "Объём торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20 процентов", - добавил президент России.

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, китай, владимир путин, си цзиньпин