Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: взаимодействие с Китаем в энергетике имеет стратегический характер - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/putin-867182235.html
Путин: взаимодействие с Китаем в энергетике имеет стратегический характер
Путин: взаимодействие с Китаем в энергетике имеет стратегический характер - 04.02.2026, ПРАЙМ
Путин: взаимодействие с Китаем в энергетике имеет стратегический характер
Уточняется заголовок, добавлены подробности. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T13:48+0300
2026-02-04T13:48+0300
россия
рф
китай
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867181151_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_7384c2e32357518bdd2753c27cf14b1f.jpg
Уточняется заголовок, добавлены подробности. МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Характер взаимодействия РФ и КНР в области энергетики имеет взаимовыгодный и стратегический характер, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду проводят разговор в формате видеоконференции. "Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер", - сказал Путин в ходе видеоконференции. Он также отметил, что страны ведут активный диалог в области мирного атома, продвигают высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и исследовании космоса. "Объём торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20 процентов", - добавил президент России.
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867181151_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fc5fd30a8c545e60ea54933cb435adb8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, китай, владимир путин, си цзиньпин
РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин
13:48 04.02.2026
 
Путин: взаимодействие с Китаем в энергетике имеет стратегический характер

Путин: взаимодействие РФ и КНР в области энергетики имеет стратегический характер

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Уточняется заголовок, добавлены подробности.
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Характер взаимодействия РФ и КНР в области энергетики имеет взаимовыгодный и стратегический характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду проводят разговор в формате видеоконференции.
"Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер", - сказал Путин в ходе видеоконференции.
Он также отметил, что страны ведут активный диалог в области мирного атома, продвигают высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и исследовании космоса.
"Объём торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20 процентов", - добавил президент России.
 
РОССИЯРФКИТАЙВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала