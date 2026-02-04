https://1prime.ru/20260204/putin-867182235.html
Путин: взаимодействие с Китаем в энергетике имеет стратегический характер
Уточняется заголовок, добавлены подробности. МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Характер взаимодействия РФ и КНР в области энергетики имеет взаимовыгодный и стратегический характер, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду проводят разговор в формате видеоконференции. "Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер", - сказал Путин в ходе видеоконференции. Он также отметил, что страны ведут активный диалог в области мирного атома, продвигают высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и исследовании космоса. "Объём торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20 процентов", - добавил президент России.
