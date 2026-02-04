https://1prime.ru/20260204/rada-867170518.html

Депутат Рады выступил с резким заявлением после речи Рютте

Депутат Рады выступил с резким заявлением после речи Рютте - 04.02.2026, ПРАЙМ

Депутат Рады выступил с резким заявлением после речи Рютте

Выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в украинском парламенте свидетельствует о кризисе коллективного Запада, заявил в Telegram-канале депутат... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T05:38+0300

2026-02-04T05:38+0300

2026-02-04T05:41+0300

россия

украина

запад

киев

марк рютте

рада

нато

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488765_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_b86dc02a8b84a9d35a407782cfad20c2.jpg

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в украинском парламенте свидетельствует о кризисе коллективного Запада, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук."Это апогей. Это жест умирающей цивилизации. Это публичный ритуал Запада", — написал он. Парламентарий отметил, что Рютте продолжает упоминать якобы военную угрозу от России, чтобы хотя бы как-то объяснить неспособность Запада повлиять на ситуацию. По его словам, они не могут противостоять Москве в одиночку и продолжают использовать Украину. "Просто возможность Запада "держать диалог с Россией", возможность Запада тянуть время и верить в то, что они еще смогут ослабить или победить Россию. Конечно, многие из них уже поняли неизбежность, но всё равно пытаются выторговать нашими жизнями "плюшки" для себя.", — предупредил Дмитрук. Во вторник Рютте выступал перед украинскими депутатами во время визита в Киев. В трансляции на телеканале "Рада" было видно, что многие места в зале пустовали, а присутствующих депутатов было немного. Он также сообщил, что после подписания мирного договора на Украине будут размещены иностранные войска. В МИД ранее заявляли, что любые планы по размещению контингента НАТО на Украине недопустимы и могут вызвать серьезное обострение ситуации. В министерстве считают, что разговоры о развертывании сил альянса на Украине, особенно в Великобритании и других европейских странах, только разжигают конфликт. Россия неоднократно заявляла о своей готовности к мирным переговорам по Украине, в том числе участвует в обсуждении американского плана. Однако, насколько Киев готов к переговорам, остается под вопросом. В Кремле подчеркнули, что украинским властям необходимо начать договариваться, а действия российских войск направлены на принуждение к мирному соглашению.

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, запад, киев, марк рютте, рада, нато, в мире