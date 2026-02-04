https://1prime.ru/20260204/ran-867177419.html

Глава РАН рассказал о финансировании Российского научного фонда

Общая сумма финансирования Российского научного фонда достигла 41 миллиарда рублей в 2025 году, сообщил генеральный директор фонда Владимир Беспалов.

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Общая сумма финансирования Российского научного фонда достигла 41 миллиарда рублей в 2025 году, сообщил генеральный директор фонда Владимир Беспалов. "С учетом привлечённых уже средств регионов и квалифицированных заказчиков общая сумма финансирования достигла 41 миллиарда рублей", - сказал Беспалов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Он также отметил, что в прошлом году фондом было поддержано 145 прикладных проектов.

