Глава РАН рассказал о финансировании Российского научного фонда
Глава РАН рассказал о финансировании Российского научного фонда - 04.02.2026, ПРАЙМ
Глава РАН рассказал о финансировании Российского научного фонда
Общая сумма финансирования Российского научного фонда достигла 41 миллиарда рублей в 2025 году, сообщил генеральный директор фонда Владимир Беспалов. | 04.02.2026
2026-02-04T11:02+0300
2026-02-04T11:02+0300
2026-02-04T11:02+0300
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Общая сумма финансирования Российского научного фонда достигла 41 миллиарда рублей в 2025 году, сообщил генеральный директор фонда Владимир Беспалов. "С учетом привлечённых уже средств регионов и квалифицированных заказчиков общая сумма финансирования достигла 41 миллиарда рублей", - сказал Беспалов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Он также отметил, что в прошлом году фондом было поддержано 145 прикладных проектов.
Глава РАН рассказал о финансировании Российского научного фонда
Финансирование Российского научного фонда достигло 41 млрд в 2025 году