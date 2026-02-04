Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы с наименьшими продажами коньяка - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/regiony-867170165.html
Названы регионы с наименьшими продажами коньяка
Названы регионы с наименьшими продажами коньяка - 04.02.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с наименьшими продажами коньяка
Наименьшая доля коньяка в продажах алкоголя по региону в 2025 году отмечена в Тыве и Забайкальском крае, а вот в декалитрах реже всего напиток покупали в Чечне... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T05:26+0300
2026-02-04T05:26+0300
бизнес
россия
общество
тыва
бурятия
чечня
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867170165.jpg?1770172009
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Наименьшая доля коньяка в продажах алкоголя по региону в 2025 году отмечена в Тыве и Забайкальском крае, а вот в декалитрах реже всего напиток покупали в Чечне и Ингушетии, следует из данных статистики, с которым ознакомилось РИА Новости. Самая маленькая доля коньяка в продажах алкоголя по региону в Тыве, там она составляет 3,38% при объеме его продаж в 5,2 тысячи декалитров. В Забайкальском крае напиток занимает чуть больше 3,4% всех продаж спиртного, за 2025 год в регионе реализовали 41,8 тысячи декалитров продукции в этой категории. На третьем месте Бурятия, где доля коньяка достигла 4,3% при продажах в 44,6 тысячи декалитров. Четвертое место отходит Ненецкому автономному округу, где напиток показал долю 4,4%, его продажи в регионе составили 3,8 тысячи декалитров. На пятом месте оказалась Еврейская автономная область, где коньяк занял 4,5% объема продаж (11,1 тысячи декалитров). В натуральном выражении самые маленькие продажи коньяка были зафиксированы в Чечне (97 декалитров), Ингушетии (2,2 тысячи декалитров), Ненецком автономном округе (3,8 тысячи декалитров), Тыве (5,2 тысячи декалитров) и Чукотском автономном округе (6,6 тысячи декалитров). По данным Росалкогольтабакконтроля, общие продажи коньяка в России снизились в 2025 году на 9,2% по сравнению с 2024 годом - до 12,853 миллиона декалитров. Доля коньяка представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.
тыва
бурятия
чечня
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , тыва, бурятия, чечня
Бизнес, РОССИЯ, Общество , ТЫВА, Бурятия, ЧЕЧНЯ
05:26 04.02.2026
 
Названы регионы с наименьшими продажами коньяка

Наименьшая доля коньяка в продажах алкоголя по региону отмечена в Тыве и Забайкалье

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Наименьшая доля коньяка в продажах алкоголя по региону в 2025 году отмечена в Тыве и Забайкальском крае, а вот в декалитрах реже всего напиток покупали в Чечне и Ингушетии, следует из данных статистики, с которым ознакомилось РИА Новости.
Самая маленькая доля коньяка в продажах алкоголя по региону в Тыве, там она составляет 3,38% при объеме его продаж в 5,2 тысячи декалитров. В Забайкальском крае напиток занимает чуть больше 3,4% всех продаж спиртного, за 2025 год в регионе реализовали 41,8 тысячи декалитров продукции в этой категории. На третьем месте Бурятия, где доля коньяка достигла 4,3% при продажах в 44,6 тысячи декалитров.
Четвертое место отходит Ненецкому автономному округу, где напиток показал долю 4,4%, его продажи в регионе составили 3,8 тысячи декалитров. На пятом месте оказалась Еврейская автономная область, где коньяк занял 4,5% объема продаж (11,1 тысячи декалитров).
В натуральном выражении самые маленькие продажи коньяка были зафиксированы в Чечне (97 декалитров), Ингушетии (2,2 тысячи декалитров), Ненецком автономном округе (3,8 тысячи декалитров), Тыве (5,2 тысячи декалитров) и Чукотском автономном округе (6,6 тысячи декалитров).
По данным Росалкогольтабакконтроля, общие продажи коньяка в России снизились в 2025 году на 9,2% по сравнению с 2024 годом - до 12,853 миллиона декалитров.
Доля коньяка представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.
 
БизнесРОССИЯОбществоТЫВАБурятияЧЕЧНЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала