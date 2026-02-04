https://1prime.ru/20260204/regiony-867170165.html

Названы регионы с наименьшими продажами коньяка

2026-02-04T05:26+0300

бизнес

россия

общество

тыва

бурятия

чечня

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Наименьшая доля коньяка в продажах алкоголя по региону в 2025 году отмечена в Тыве и Забайкальском крае, а вот в декалитрах реже всего напиток покупали в Чечне и Ингушетии, следует из данных статистики, с которым ознакомилось РИА Новости. Самая маленькая доля коньяка в продажах алкоголя по региону в Тыве, там она составляет 3,38% при объеме его продаж в 5,2 тысячи декалитров. В Забайкальском крае напиток занимает чуть больше 3,4% всех продаж спиртного, за 2025 год в регионе реализовали 41,8 тысячи декалитров продукции в этой категории. На третьем месте Бурятия, где доля коньяка достигла 4,3% при продажах в 44,6 тысячи декалитров. Четвертое место отходит Ненецкому автономному округу, где напиток показал долю 4,4%, его продажи в регионе составили 3,8 тысячи декалитров. На пятом месте оказалась Еврейская автономная область, где коньяк занял 4,5% объема продаж (11,1 тысячи декалитров). В натуральном выражении самые маленькие продажи коньяка были зафиксированы в Чечне (97 декалитров), Ингушетии (2,2 тысячи декалитров), Ненецком автономном округе (3,8 тысячи декалитров), Тыве (5,2 тысячи декалитров) и Чукотском автономном округе (6,6 тысячи декалитров). По данным Росалкогольтабакконтроля, общие продажи коньяка в России снизились в 2025 году на 9,2% по сравнению с 2024 годом - до 12,853 миллиона декалитров. Доля коньяка представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.

2026

бизнес, россия, общество , тыва, бурятия, чечня