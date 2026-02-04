Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число авиапроисшествий в России в 2025 году снизилось до семи
2026-02-04T11:15+0300
2026-02-04T11:15+0300
бизнес
россия
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772317_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_8616c080a18783ec8de8c7744cacac7b.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Количество авиапроисшествий в России в 2025 году снизилось до 7 против 17 в 2024 году, что является одним из лучших результатов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Если проанализировать количество авиационных происшествий, которые у нас были в 2025 году, их было 7, а в 2024 году их было 17, то мы видим, безусловно, снижение. И это один из лучших показателей за последние 5 лет, если мне память не изменяет", - сказал Ядров в рамках выставки НАИС 2026.
2026
бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
11:15 04.02.2026
 
© РИА НовостиСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Количество авиапроисшествий в России в 2025 году снизилось до 7 против 17 в 2024 году, что является одним из лучших результатов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Если проанализировать количество авиационных происшествий, которые у нас были в 2025 году, их было 7, а в 2024 году их было 17, то мы видим, безусловно, снижение. И это один из лучших показателей за последние 5 лет, если мне память не изменяет", - сказал Ядров в рамках выставки НАИС 2026.
 
