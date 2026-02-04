Число авиапроисшествий в России в 2025 году снизилось до семи

https://1prime.ru/20260204/rosaviatsiya-867178205.html
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Количество авиапроисшествий в России в 2025 году снизилось до 7 против 17 в 2024 году, что является одним из лучших результатов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Если проанализировать количество авиационных происшествий, которые у нас были в 2025 году, их было 7, а в 2024 году их было 17, то мы видим, безусловно, снижение. И это один из лучших показателей за последние 5 лет, если мне память не изменяет", - сказал Ядров в рамках выставки НАИС 2026.
