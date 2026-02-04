https://1prime.ru/20260204/rossija-867168285.html
Россия и Вьетнам обсуждают расширение использования сети приема карт "Мир"
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам обсуждают расширение использования сети приема карт "Мир", в том числе за счет роста числа банкоматов совместного банка, сообщило посольство РФ во Вьетнаме "Известиям".
"Российские и вьетнамские банковские структуры обсуждают пути расширения использования в СРВ российской платежной карты "Мир". В их числе — увеличение количества банкоматов Вьетнамско-российского совместного банка (ВРБ) в местах пребывания большого количества наших граждан", - сообщили газете в посольстве России в стране.
