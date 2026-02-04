Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Частные школы и детсады стали реже открываться в России: в 2025 году таких организаций было зарегистрировано на 17% меньше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости аналитики сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile. "В 2025 году в России открыли 496 частных организаций, занятых в образовании детей. Это на 17% меньше, чем годом ранее (в 2024 году открыли 598 таких организаций)", - привели данные аналитики. Согласно статистике, на рынок частных образовательных услуг серьезно повлиял локдаун в 2020 году. Регистрация бизнеса во время пандемии сократилась на треть, а количество действующих организаций частного образования за шесть лет снизилось на 22% (по состоянию на конец 2019 года было зарегистрировано 5042 организации, сейчас - 3936). Сфера частного образования не является высокомаржинальной и капиталоемкой в классическом понимании, отмечает основатель образовательного семейного офиса UNEXT Екатерина Лерман. По ее словам, бюджет одной частной школы в Москве может превышать 1 миллиард рублей в год, однако даже такие проекты редко достигают масштабов, сопоставимых с крупным бизнесом. На рынке немного действительно крупных игроков. Ключевые денежные потоки по-прежнему сосредоточены в сегментах подготовки к экзаменам и изучения иностранных языков - направлениях, без которых потребители не готовы обходиться, рассказывает она. “В ближайшей перспективе сохранится устойчивый спрос со стороны родителей на кастомизацию образования и обновление его содержания. При этом ожидать массового бума открытия новых частных школ не приходится", - прогнозирует эксперт.
04:17 04.02.2026
 
Частные школы и детсады стали реже открываться в России

ЭкономикаБизнесОбществоМОСКВА
 
 
Заголовок открываемого материала