В России удвоили спрос на геологов - 04.02.2026
В России удвоили спрос на геологов
2026-02-04T07:36+0300
2026-02-04T07:36+0300
экономика
промышленность
красноярский край
свердловская область
татарстан
авито работа
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Работодатели по итогам 2025 года более чем удвоили спрос на геологов в Татарстане, Красноярском крае и Свердловской области, там им в среднем предлагается 103-145 тысяч рублей в месяц, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков. "В 2025 году в Республике Татарстан количество вакансий увеличилось на 173% год к году (103 357 рублей в месяц). Второе место по приросту предложений работодателей занимает Красноярский край (+134%), а среднее зарплатное предложение здесь достигло 145 000 рублей в месяц. Почти аналогичную динамику демонстрирует Свердловская область (+132%) и 113 750 рублей в месяц соответственно", - сказал он. Кучеренков отметил, что эти регионы входят в топ лидеров по развитию, в том числе горнодобывающей промышленности и нефтегазопереработки. Множество реализуемых там проектов требует большого числа квалифицированных специалистов с наработанной экспертизой, а также навыков по работе с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ) и их добычей. "Таким образом, рост спроса на геологов напрямую связан с развитием горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, а также с активизацией поиска и освоения новых ресурсов. Однако высокие темпы роста вакансий наблюдаются не только в сырьевых регионах, но и в индустриальных и логистических центрах, что отражает общую глубокую трансформацию всего сектора", - добавил он.
промышленность, красноярский край, свердловская область, татарстан, авито работа
07:36 04.02.2026
 
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Работодатели по итогам 2025 года более чем удвоили спрос на геологов в Татарстане, Красноярском крае и Свердловской области, там им в среднем предлагается 103-145 тысяч рублей в месяц, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
"В 2025 году в Республике Татарстан количество вакансий увеличилось на 173% год к году (103 357 рублей в месяц). Второе место по приросту предложений работодателей занимает Красноярский край (+134%), а среднее зарплатное предложение здесь достигло 145 000 рублей в месяц. Почти аналогичную динамику демонстрирует Свердловская область (+132%) и 113 750 рублей в месяц соответственно", - сказал он.
Кучеренков отметил, что эти регионы входят в топ лидеров по развитию, в том числе горнодобывающей промышленности и нефтегазопереработки. Множество реализуемых там проектов требует большого числа квалифицированных специалистов с наработанной экспертизой, а также навыков по работе с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ) и их добычей.
"Таким образом, рост спроса на геологов напрямую связан с развитием горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, а также с активизацией поиска и освоения новых ресурсов. Однако высокие темпы роста вакансий наблюдаются не только в сырьевых регионах, но и в индустриальных и логистических центрах, что отражает общую глубокую трансформацию всего сектора", - добавил он.
 
