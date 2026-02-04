https://1prime.ru/20260204/rossija-867172587.html
В России удвоили спрос на геологов
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Работодатели по итогам 2025 года более чем удвоили спрос на геологов в Татарстане, Красноярском крае и Свердловской области, там им в среднем предлагается 103-145 тысяч рублей в месяц, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
"В 2025 году в Республике Татарстан количество вакансий увеличилось на 173% год к году (103 357 рублей в месяц). Второе место по приросту предложений работодателей занимает Красноярский край (+134%), а среднее зарплатное предложение здесь достигло 145 000 рублей в месяц. Почти аналогичную динамику демонстрирует Свердловская область (+132%) и 113 750 рублей в месяц соответственно", - сказал он.
Кучеренков отметил, что эти регионы входят в топ лидеров по развитию, в том числе горнодобывающей промышленности и нефтегазопереработки. Множество реализуемых там проектов требует большого числа квалифицированных специалистов с наработанной экспертизой, а также навыков по работе с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ) и их добычей.
"Таким образом, рост спроса на геологов напрямую связан с развитием горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, а также с активизацией поиска и освоения новых ресурсов. Однако высокие темпы роста вакансий наблюдаются не только в сырьевых регионах, но и в индустриальных и логистических центрах, что отражает общую глубокую трансформацию всего сектора", - добавил он.
