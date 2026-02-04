Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляционные ожидания в России могут оказаться пиковыми, заявил Заботкин - 04.02.2026
Инфляционные ожидания в России могут оказаться пиковыми, заявил Заботкин
Инфляционные ожидания в России могут оказаться пиковыми, заявил Заботкин - 04.02.2026, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания в России могут оказаться пиковыми, заявил Заботкин
Инфляционные ожидания в России на уровне 13,7%, которые были зафиксированы в январе, могут оказаться пиком показателя, сообщил зампред Центробанка Алексей... | 04.02.2026, ПРАЙМ
россия
финансы
рф
алексей заботкин
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России на уровне 13,7%, которые были зафиксированы в январе, могут оказаться пиком показателя, сообщил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Ранее в январе ЦБ РФ сообщал, что инфляционные ожидания граждан на год вперед сохранились на уровне 13,7%. До такого уровня они выросли ранее, в декабре, с 13,3% в ноябре. "Скорее всего, они такими и будут", - ответил Заботкин на вопрос в эфире "Радио РБК", окажутся ли нынешние инфляционные ожидания населения на уровне 13,7% пиковыми. При это Заботкин отметил, что смотреть на данные за отдельно взятый месяц - " это обкрадывать себя в понимании этого самого мира". "Опять же, для того чтобы понять, на каком уровне инфляционные ожидания не то что стабилизируются, а с какого уровня они идут вниз и с какой скоростью это они делают, нам надо посмотреть на февраль-март. В 2019 году быстрое снижение инфляционных ожиданий пошло уже в феврале-марте", - отметил он.
рф
россия, финансы, рф, алексей заботкин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Алексей Заботкин
19:24 04.02.2026
 
Инфляционные ожидания в России могут оказаться пиковыми, заявил Заботкин

Заботкин: инфляционные ожидания населения в январе на уровне 13,7% вышли на пик

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России на уровне 13,7%, которые были зафиксированы в январе, могут оказаться пиком показателя, сообщил зампред Центробанка Алексей Заботкин.
Ранее в январе ЦБ РФ сообщал, что инфляционные ожидания граждан на год вперед сохранились на уровне 13,7%. До такого уровня они выросли ранее, в декабре, с 13,3% в ноябре.
"Скорее всего, они такими и будут", - ответил Заботкин на вопрос в эфире "Радио РБК", окажутся ли нынешние инфляционные ожидания населения на уровне 13,7% пиковыми.
При это Заботкин отметил, что смотреть на данные за отдельно взятый месяц - " это обкрадывать себя в понимании этого самого мира".
"Опять же, для того чтобы понять, на каком уровне инфляционные ожидания не то что стабилизируются, а с какого уровня они идут вниз и с какой скоростью это они делают, нам надо посмотреть на февраль-март. В 2019 году быстрое снижение инфляционных ожиданий пошло уже в феврале-марте", - отметил он.
 
РОССИЯФинансыРФАлексей Заботкин
 
 
