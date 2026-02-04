https://1prime.ru/20260204/rossiya-867187872.html
Инфляционные ожидания в России могут оказаться пиковыми, заявил Заботкин
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России на уровне 13,7%, которые были зафиксированы в январе, могут оказаться пиком показателя, сообщил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Ранее в январе ЦБ РФ сообщал, что инфляционные ожидания граждан на год вперед сохранились на уровне 13,7%. До такого уровня они выросли ранее, в декабре, с 13,3% в ноябре. "Скорее всего, они такими и будут", - ответил Заботкин на вопрос в эфире "Радио РБК", окажутся ли нынешние инфляционные ожидания населения на уровне 13,7% пиковыми. При это Заботкин отметил, что смотреть на данные за отдельно взятый месяц - " это обкрадывать себя в понимании этого самого мира". "Опять же, для того чтобы понять, на каком уровне инфляционные ожидания не то что стабилизируются, а с какого уровня они идут вниз и с какой скоростью это они делают, нам надо посмотреть на февраль-март. В 2019 году быстрое снижение инфляционных ожиданий пошло уже в феврале-марте", - отметил он.
