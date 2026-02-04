https://1prime.ru/20260204/rosstat-867188157.html

Росстат сообщил об инфляция в России за период с 27 января по 2 февраля

Росстат сообщил об инфляция в России за период с 27 января по 2 февраля - 04.02.2026, ПРАЙМ

Росстат сообщил об инфляция в России за период с 27 января по 2 февраля

04.02.2026

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России с 27 января по 2 февраля составила 0,2%, с начала года цены выросли на 2,11%, сообщил в среду Росстат. "За период с 27 января по 2 февраля 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,20%, с начала месяца - 100,07%, с начала года - 102,11%", - говорится в публикации статистического ведомства. На плодоовощную продукцию за отчетный период цены в среднем выросли на 2,1%. В частности, огурцы подорожали на 6,3%, морковь - на 1,8%, капуста - на 1,5%, свекла и картофель - на 1,3%, помидоры - на 1,1%, бананы - на 1%, яблоки - на 0,9%, лук - на 0,3%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 27 января по 2 февраля подорожали: водка - на 1%, говядина, мороженая рыба и яйца - на 0,4%, кефир и пшеничный хлеб - на 0,3%, вареные колбасы, мясные консервы для детского питания, ржаной хлеб, печенье, пшено и чай - на 0,2%, баранина, полукопченые, варено-копченые колбасы, сыры, овощные консервы для детского питания, сахар, мука и вермишель - на 0,1%. Подешевели: свинина - на 0,4%, сливочное масло - на 0,3%, мясо кур, сухие молочные смеси для детского питания и рис - на 0,2%, молоко (пастеризованное), сметана, маргарин, подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, гречка и соль - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 27 января по 2 февраля подорожали сухие корма для домашних животных - на 0,7%, туалетная бумага и зубные пасты - на 0,5%, спички - на 0,4%, стиральные порошки и гигиенические прокладки - на 0,1%. Снизились цены на пеленки для новорожденных и детские подгузники - на 0,2%, зубные щетки - на 0,1%. Телевизоры подешевели на 0,4%, а электропылесосы подорожали - на 0,2%. Отечественные легковые автомобили подорожали на 0,2%. Стоимость бензина выросла на 0,1%, дизельного топлива - осталась на уровне прошлой недели. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, римантадин подорожал на 1,2%, ренгалин - на 0,8%, пенталгин - на 0,7%, активированный уголь - на 0,2%, корвалол и нимесулид - на 0,1%. Снизились цены на левомеколь - на 0,1%.

