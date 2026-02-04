Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о влиянии решения Минфина на курс рубля - 04.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260204/rubl-867183998.html
Эксперт рассказал о влиянии решения Минфина на курс рубля
Эксперт рассказал о влиянии решения Минфина на курс рубля - 04.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о влиянии решения Минфина на курс рубля
Уменьшение объема продажи валюты и золота со стороны Минфина не отразится на курсе рубля, поскольку его поддерживают более весомые факторы, рассказал агентству... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T15:53+0300
2026-02-04T15:54+0300
финансы
рынок
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dcb77b14ae0a8ce179d7b0f17e104e3.jpg
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Уменьшение объема продажи валюты и золота со стороны Минфина не отразится на курсе рубля, поскольку его поддерживают более весомые факторы, рассказал агентству "Прайм" Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс"Минфин планирует с 6 февраля по 5 марта 2026 года продажу валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 226,8 миллиарда рублей, продавая по 11,9 миллиарда рублей в день. Это меньше, чем в предыдущий период: в начале года ежедневно продавали на 12,8 миллиарда рублей в день."Сокращение продажи иностранной валюты Минифином не окажет существенного давления на позиции рубля. Общий объем предложения на рынке по-прежнему превышает спрос", - говорит аналитик.В феврале ориентирами колебания доллара выступают границы 74,50-82 рублей, евро - 88-95,5 рублей, юаня - 10,60-11,60 рублей.На курсообразование всегда в первую очередь влияют объемы покупок и продаж валюты. В текущих условиях объёмы предложения иностранной валюты пока перевешивают."Вряд ли ЦБ пойдет на существенное снижение ключевой ставки в феврале, поэтому привлекательность рублевых инструментов сохранится до начала весеннего торгового цикла", - прогнозирует Шнейдерман.На мировом валютном рынке сейчас наблюдается высокая волатильность из-за геоэкономической напряжённости. Это касается доллара, евро и иены. На этом фоне рубль уже укрепился к ведущим мировым валютам с начала года на 5%, его сильные позиции с высокой вероятностью сохранятся до конца зимы, заключил он.
https://1prime.ru/20260204/minfin-867178576.html
финансы, рынок, минфин
Финансы, Рынок, Минфин
15:53 04.02.2026 (обновлено: 15:54 04.02.2026)
 
Эксперт рассказал о влиянии решения Минфина на курс рубля

Шнейдерман: сокращение продажи валюты и золота Минфином не повлияет на рубль

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Уменьшение объема продажи валюты и золота со стороны Минфина не отразится на курсе рубля, поскольку его поддерживают более весомые факторы, рассказал агентству "Прайм" Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс"
Минфин планирует с 6 февраля по 5 марта 2026 года продажу валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 226,8 миллиарда рублей, продавая по 11,9 миллиарда рублей в день. Это меньше, чем в предыдущий период: в начале года ежедневно продавали на 12,8 миллиарда рублей в день.
"Сокращение продажи иностранной валюты Минифином не окажет существенного давления на позиции рубля. Общий объем предложения на рынке по-прежнему превышает спрос", - говорит аналитик.
В феврале ориентирами колебания доллара выступают границы 74,50-82 рублей, евро - 88-95,5 рублей, юаня - 10,60-11,60 рублей.
На курсообразование всегда в первую очередь влияют объемы покупок и продаж валюты. В текущих условиях объёмы предложения иностранной валюты пока перевешивают.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Минфин планирует продажу валюты и золота на 226 миллиардов рублей
12:02
"Вряд ли ЦБ пойдет на существенное снижение ключевой ставки в феврале, поэтому привлекательность рублевых инструментов сохранится до начала весеннего торгового цикла", - прогнозирует Шнейдерман.
На мировом валютном рынке сейчас наблюдается высокая волатильность из-за геоэкономической напряжённости. Это касается доллара, евро и иены. На этом фоне рубль уже укрепился к ведущим мировым валютам с начала года на 5%, его сильные позиции с высокой вероятностью сохранятся до конца зимы, заключил он.
 
ФинансыРынокМинфин
 
 
