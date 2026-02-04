https://1prime.ru/20260204/rubl-867183998.html
Эксперт рассказал о влиянии решения Минфина на курс рубля
Эксперт рассказал о влиянии решения Минфина на курс рубля
финансы
рынок
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dcb77b14ae0a8ce179d7b0f17e104e3.jpg
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Уменьшение объема продажи валюты и золота со стороны Минфина не отразится на курсе рубля, поскольку его поддерживают более весомые факторы, рассказал агентству "Прайм" Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс"Минфин планирует с 6 февраля по 5 марта 2026 года продажу валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 226,8 миллиарда рублей, продавая по 11,9 миллиарда рублей в день. Это меньше, чем в предыдущий период: в начале года ежедневно продавали на 12,8 миллиарда рублей в день."Сокращение продажи иностранной валюты Минифином не окажет существенного давления на позиции рубля. Общий объем предложения на рынке по-прежнему превышает спрос", - говорит аналитик.В феврале ориентирами колебания доллара выступают границы 74,50-82 рублей, евро - 88-95,5 рублей, юаня - 10,60-11,60 рублей.На курсообразование всегда в первую очередь влияют объемы покупок и продаж валюты. В текущих условиях объёмы предложения иностранной валюты пока перевешивают."Вряд ли ЦБ пойдет на существенное снижение ключевой ставки в феврале, поэтому привлекательность рублевых инструментов сохранится до начала весеннего торгового цикла", - прогнозирует Шнейдерман.На мировом валютном рынке сейчас наблюдается высокая волатильность из-за геоэкономической напряжённости. Это касается доллара, евро и иены. На этом фоне рубль уже укрепился к ведущим мировым валютам с начала года на 5%, его сильные позиции с высокой вероятностью сохранятся до конца зимы, заключил он.
https://1prime.ru/20260204/minfin-867178576.html
Эксперт рассказал о влиянии решения Минфина на курс рубля
