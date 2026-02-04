https://1prime.ru/20260204/rubl-867187437.html
Зампред ЦБ назвал одну из причин крепкого курса рубля
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия сейчас переживает структурные изменения экономики, в том числе сокращается доля импорта к ВВП, что является одной из причин текущего крепкого курса рубля, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
Банк России установил официальный курс доллара на четверг на уровне 76,91 рубля, а год назад он составлял 99,9 рубля.
"Динамика по импорту направлена в сторону того, что он постепенно подрастает, что и должно происходить в условиях крепкого курса, но в пропорциях импорта к ВВП, она находится на исторически низких уровнях... Это очень большое структурное изменение. Это одна из причин, по которой у нас крепкий курс", - сказал Заботкин в эфире радио РБК.
в эфире радио РБК
Он пояснил, что в условиях, когда импорт ограничен санкциями, возникает ситуация, когда при том же уровне внутреннего спроса, импорт оказывается меньше, это работает в сторону более крепкого курса.
Ранее в среду опрошенные ЦБ РФ
аналитики, пояснили, что ожидают более крепкий рубль, чем в декабрьском опросе на всем горизонте - на 3,1–5,8%. Прогноз на 2026 год - 85 рублей за доллар, на 2027 год - 94,5 рубля за доллар, на 2028 год - 98,9 рубля за доллар.