Зампред ЦБ назвал одну из причин крепкого курса рубля - 04.02.2026, ПРАЙМ
Зампред ЦБ назвал одну из причин крепкого курса рубля
Зампред ЦБ назвал одну из причин крепкого курса рубля - 04.02.2026, ПРАЙМ
Зампред ЦБ назвал одну из причин крепкого курса рубля
Россия сейчас переживает структурные изменения экономики, в том числе сокращается доля импорта к ВВП, что является одной из причин текущего крепкого курса... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T18:58+0300
2026-02-04T18:58+0300
россия
рф
алексей заботкин
банк россия
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия сейчас переживает структурные изменения экономики, в том числе сокращается доля импорта к ВВП, что является одной из причин текущего крепкого курса рубля, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Банк России установил официальный курс доллара на четверг на уровне 76,91 рубля, а год назад он составлял 99,9 рубля. "Динамика по импорту направлена в сторону того, что он постепенно подрастает, что и должно происходить в условиях крепкого курса, но в пропорциях импорта к ВВП, она находится на исторически низких уровнях... Это очень большое структурное изменение. Это одна из причин, по которой у нас крепкий курс", - сказал Заботкин в эфире радио РБК. Он пояснил, что в условиях, когда импорт ограничен санкциями, возникает ситуация, когда при том же уровне внутреннего спроса, импорт оказывается меньше, это работает в сторону более крепкого курса. Ранее в среду опрошенные ЦБ РФ аналитики, пояснили, что ожидают более крепкий рубль, чем в декабрьском опросе на всем горизонте - на 3,1–5,8%. Прогноз на 2026 год - 85 рублей за доллар, на 2027 год - 94,5 рубля за доллар, на 2028 год - 98,9 рубля за доллар.
рф
россия, рф, алексей заботкин, банк россия, финансы, банки
РОССИЯ, РФ, Алексей Заботкин, банк Россия, Финансы, Банки
18:58 04.02.2026
 
Зампред ЦБ назвал одну из причин крепкого курса рубля

Заботкин: Россия переживает структурные изменения экономики

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия сейчас переживает структурные изменения экономики, в том числе сокращается доля импорта к ВВП, что является одной из причин текущего крепкого курса рубля, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
Банк России установил официальный курс доллара на четверг на уровне 76,91 рубля, а год назад он составлял 99,9 рубля.
"Динамика по импорту направлена в сторону того, что он постепенно подрастает, что и должно происходить в условиях крепкого курса, но в пропорциях импорта к ВВП, она находится на исторически низких уровнях... Это очень большое структурное изменение. Это одна из причин, по которой у нас крепкий курс", - сказал Заботкин в эфире радио РБК.
Он пояснил, что в условиях, когда импорт ограничен санкциями, возникает ситуация, когда при том же уровне внутреннего спроса, импорт оказывается меньше, это работает в сторону более крепкого курса.
Ранее в среду опрошенные ЦБ РФ аналитики, пояснили, что ожидают более крепкий рубль, чем в декабрьском опросе на всем горизонте - на 3,1–5,8%. Прогноз на 2026 год - 85 рублей за доллар, на 2027 год - 94,5 рубля за доллар, на 2028 год - 98,9 рубля за доллар.
 
РОССИЯ, РФ, Алексей Заботкин, банк Россия, Финансы, Банки
 
 
