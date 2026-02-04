https://1prime.ru/20260204/rynki-867054185.html

Золото и рынки впервые ведут себя так необычно

Золото и рынки впервые ведут себя так необычно - 04.02.2026, ПРАЙМ

Золото и рынки впервые ведут себя так необычно

В декабрьском квартальном отчете за 2025 год Банк международных расчетов (Bank for International Settlements) обратил внимание на нетипичную для современной... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T05:05+0300

2026-02-04T05:05+0300

2026-02-04T05:05+0300

мнения аналитиков

рынок

сша

европа

nasdaq composite

золото

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867054185.jpg?1770170705

МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. В декабрьском квартальном отчете за 2025 год Банк международных расчетов (Bank for International Settlements) обратил внимание на нетипичную для современной финансовой истории конфигурацию глобальных рынков. Впервые золото и американский фондовый рынок демонстрируют синхронный рост, при этом статистические тесты, которые Банк международных расчетов использует для выявления ценовой динамики с признаками перегрева, показали одновременный выход золота и индекса S&P 500 в зону, которая в предыдущие 50 лет обычно предшествовала периодам слабой доходности или коррекций. Сам банк подает этот сигнал не как прогноз неминуемого обвала, а как указание на растущую хрупкость рыночной среды, в которой привычное разделение между рискованными активами и защитными инструментами перестает работать линейно. Именно этот парадокс — рост золота на фоне роста фондовых индексов — требует отдельного анализа в историческом и современном контексте.Распад прежних рыночных ориентиров и логики распределения капиталовНа протяжении десятилетий после Второй мировой войны глобальные рынки опирались на относительно устойчивую систему ориентиров. В период действия Бреттон-Вудской системы с 1944 по начало 1970-х годов цена золота была фиксирована, доллар выполнял роль якоря мировой финансовой системы, а движение капитала между активами подчинялось жесткой институциональной логике. После отказа США от конвертации доллара в золото в 1971 году и окончательного краха Бреттон-Вудской системы в 1973 году золото стало свободно торгуемым активом и впервые начало отражать инфляционные, валютные и геополитические риски напрямую. Именно в этот период, на фоне нефтяных кризисов 1973 и 1979 годов, войны на Ближнем Востоке и высокой инфляции, золото выросло с уровней около 35–42 долларов за унцию до сотен долларов, достигнув пиковых значений в 1980 году.При этом фондовые рынки в 1970-е годы не демонстрировали синхронного роста с золотом. Напротив, этот период характеризовался слабой динамикой акций, стагфляцией и снижением реальной доходности капитала. Иначе говоря, исторически рост золота сопровождал кризис доверия к валютной и финансовой системе, а не сочетался с ростом фондовых индексов. В последующие десятилетия эта логика в целом сохранялась. В конце 1990-х годов, во время технологического бума, акции росли на фоне ожиданий инновационного прорыва, тогда как золото оставалось в длительной фазе слабости и достигло минимальных уровней в 1999 году. Во время мирового финансового кризиса 2008 года золото начало рост как защитный актив, тогда как фондовые рынки переживали глубокое падение.Текущая ситуация принципиально отличается от этих исторических эпизодов. Сегодня капитал одновременно направляется и в золото, и в фондовые индексы, что указывает на изменение самой логики распределения средств. Рынок больше не делает однозначный выбор между ростом и защитой, как это происходило в предыдущие десятилетия. Вместо этого инвесторы закладывают сразу несколько сценариев будущего, сочетая участие в росте акций с наращиванием позиций в золоте как страховке от системных и институциональных рисков. Именно этот распад прежних ориентиров и делает текущую конфигурацию рынков предметом повышенного внимания со стороны Банка международных расчетов и профессионального инвестиционного сообщества.Фондовые рынки перестали реагировать на рост системных рисковНа фоне роста геополитической и институциональной напряженности в 2023–2025 годах американский рынок акций демонстрирует устойчивость, которая выглядит нетипичной с исторической точки зрения. Военные конфликты, санкции, торговые ограничения, экономический протекционизм и подрыв нейтральности системы международных расчетов не привели к масштабной распродаже акций. Напротив, ключевые фондовые индексы США продолжают рост, прежде всего за счет технологического сегмента. Это означает, что рынок акций в текущем цикле перестал напрямую реагировать на сам факт накопления рисков и сместил фокус на ожидания будущих доходов, а не на текущую политическую и экономическую турбулентность.Исторически рынки уже демонстрировали подобную инерцию, хотя в иной конфигурации. В конце 1990-х годов, несмотря на азиатский финансовый кризис 1997 года, дефолт России в 1998 году и серию геополитических потрясений, индекс Nasdaq Composite вырос более чем в четыре раза за пять лет. Рынок тогда концентрировался на ожиданиях технологического прорыва и игнорировал системные риски вплоть до лопнувшего в 2000–2002 годах дотком-пузыря, после которого Nasdaq потерял около 80 процентов от своих пиковых значений. Этот эпизод показывает, что фондовые рынки способны длительное время жить в логике будущего роста, даже когда внешняя среда становится все более нестабильной.Текущий цикл отличается тем, что рост фондовых индексов США носит выраженно концентрированный характер. Доля так называемой группы "Великолепная семерка" (Magnificent Seven) в капитализации индекса S&P 500 увеличилась примерно с 20% в конце 2022 года до около 35% к концу 2024 года и удерживалась на сопоставимом уровне в течение 2025 года. Дополнительно выросла и доля других технологических компаний, примерно на 5 п. п., до порядка 15%. В результате значительная часть динамики S&P 500 и связанных с ним индексных фондов определяется узким кругом эмитентов, работающих с искусственным интеллектом и цифровой инфраструктурой. Это делает рынок менее чувствительным к текущим геополитическим рискам, но одновременно повышает его уязвимость к пересмотру ожиданий по долгосрочной прибыльности этих компаний.Когда защита движется вместе с рискомВ 1976 году, после резкого роста начала десятилетия, рынок золота пережил заметную коррекцию, которая многими воспринималась как завершение бычьего тренда. Однако затем последовал второй, гораздо более мощный импульс, завершившийся рекордами 1980 года. Аналогичная волновая логика проявлялась и позже. В 2008–2011 годах золото резко выросло на фоне мирового финансового кризиса, долговых проблем в США и Европе и масштабных программ монетарного стимулирования, достигнув исторических максимумов начала 2010-х годов. Во всех этих эпизодах золото выполняло функцию страховки от системных сбоев, но не двигалось синхронно с ростом рискованных активов.Текущий цикл отличается именно этой синхронностью. Рост золота в 2023–2025 годах происходит на фоне накапливающихся институциональных и геополитических рисков, включая санкционное давление, фрагментацию мировой экономики и использование системы международной финансовой инфраструктуры как инструмента политического давления (заморозка суверенных активов России в 2022 году). При этом золото в данной фазе становится не только долгосрочной защитой, но и частью общего потока инвестиционного ажиотажа. Исторический опыт показывает, что в такие периоды золото может демонстрировать повышенную волатильность и двигаться волнами, сочетая рост с резкими коррекциями. Это не отменяет его защитной роли, но означает, что в условиях нестабильного режима золото способно временно двигаться вместе с другими активами, отражая не один риск, а совокупность страхов, которые рынок закладывает в будущее.Хрупкое рыночное равновесиеТекущая конфигурация рынков уязвима не потому, что какой-то актив слишком дорог, а потому, что одновременно работают разнонаправленные драйверы. С одной стороны, рост акций в США поддерживается концентрацией капитала в узком технологическом ядре и ожиданиями будущих денежных потоков. С другой — рост золота отражает накопление институциональных и геополитических рисков. Именно сочетание этих факторов и заставило Банк международных расчетов говорить о повышенной хрупкости среды. Рынок устойчив до тех пор, пока сохраняется текущий режим финансовых условий и доверие к сценариям роста, но становится уязвимым в смене конфигурации.Практика прошлых циклов показывает, что перелом в таких условиях чаще всего запускается через конкретные каналы. Это может быть ужесточение финансовых условий, дефолты, резкий пересмотр ожиданий по прибыльности технологического сектора или изменение корреляций между активами, которые ранее считались надежными страховками. В подобных моментах коррекция нередко оказывается синхронной. Давление возникает и в рискованных активах, и в защитных инструментах, поскольку инвесторы вынуждены быстро перестраивать портфели и ликвидность. Именно этот риск возможной коррекции существует в текущей конфигурации рынка, где рост поддерживается не развитием широкой экономической базы, а концентрацией капитала и финансовыми потоками.Для России последствия этой ситуации носят прикладной характер. Во-первых, золото в условиях санкций и фрагментации рынков остается ключевым финансовым активом, и для страны как крупного добытчика и участника мирового рынка металла важна не столько краткосрочная цена, сколько режим, в котором золото используется как элемент доверия и резервной логики. Во-вторых, даже при ограниченном доступе к глобальным рынкам капитала мировая переоценка риска передается в Россию через сырьевые цены, валютные ожидания и стоимость финансирования. В-третьих, высокая концентрация роста в США означает, что возможная коррекция, вызванная пересмотром ожиданий в технологическом секторе, способна отразиться на всем спектре глобальных активов, включая те сегменты, от которых зависит российская экономика. Главный практический вывод здесь не в попытке угадать момент разворота, а в управлении сценариями. Необходимо избегать ставок на одну траекторию рынка, учитывать возможность быстрых сдвигов режима и не переносить текущую синхронность активов на долгосрочные стратегические решения.Автор - Алексей Лерон, независимый финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук

https://1prime.ru/20260124/zoloto-866836773.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Алексей Лерон https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/863000500_66:0:681:615_100x100_80_0_0_4338172a60d847f0f5c9d8dc52cc6ef2.jpg

Алексей Лерон https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/863000500_66:0:681:615_100x100_80_0_0_4338172a60d847f0f5c9d8dc52cc6ef2.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Лерон https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/863000500_66:0:681:615_100x100_80_0_0_4338172a60d847f0f5c9d8dc52cc6ef2.jpg

мнения аналитиков, рынок, сша, европа, nasdaq composite, золото