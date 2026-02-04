Российский рынок акций растерял рост

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260204/rynok-867184403.html
2026-02-04T16:53+0300
2026-02-04T16:53+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду днем растерял умеренный рост и ушел ниже психологического уровня 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.19 мск снижался на 0,11% - до 2782,98 пункта. С утра он максимально поднимался 2803,76 пункта. В ожиданииРоссийский рынок акций в основную торговую сессию среды движется разнонаправленно, в довольно узком диапазоне около психологического уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, и во второй половине дня ушел ниже этой отметки. Инвесторы ждут сигналов с переговоров по Украине, отмечают аналитики. "Поддержку рынку оказывает проведение 4-5 февраля в Абу-Даби трехсторонних переговоров по Украине. Инвесторы обращают внимание на оценки, указывающие на более высокий потенциал результативности текущего раунда переговоров по сравнению с тем, что ранее учитывалось рынком", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". В частности, на Мосбирже дешевеют акции Мосбиржи (-1,1%), "Русала" (-1,2%), "Икс 5" (-2%), "Хэдхантера" (-1%). Дорожают бумаги ЮГК (+2%), ПИКа (+1,6%), ВТБ (+2,3%), "Совкомфлота" (+1,5%). Стоимость нефти к 16.22 мск повышалась на 0,1% - до 67,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,04%, до 97,48 пункта. ПрогнозыИндексы Мосбиржи и РТС к середине дня в рамках консолидации вернулись ниже ближайших сопротивлений 2790 пунктов и 1145 пунктов соответственно, ожидая в том числе новостей с первого дня трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Обсуждения проходят в закрытом формате, но возможно, по их итогам рынок все же получит обнадеживающие сигналы", - добавляет она. В целом на рынке сохраняется позитивный импульс, который поддерживается ожиданиями благоприятного исхода переговоров, говорит также Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "При прочих равных и в отсутствие негативных шоков рост на рынке может продолжиться в направлении 2850 пунктов по индексу Мосбиржи", - полагает он.
© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду днем растерял умеренный рост и ушел ниже психологического уровня 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.19 мск снижался на 0,11% - до 2782,98 пункта. С утра он максимально поднимался 2803,76 пункта.

В ожидании

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды движется разнонаправленно, в довольно узком диапазоне около психологического уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, и во второй половине дня ушел ниже этой отметки. Инвесторы ждут сигналов с переговоров по Украине, отмечают аналитики.
"Поддержку рынку оказывает проведение 4-5 февраля в Абу-Даби трехсторонних переговоров по Украине. Инвесторы обращают внимание на оценки, указывающие на более высокий потенциал результативности текущего раунда переговоров по сравнению с тем, что ранее учитывалось рынком", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам".
В частности, на Мосбирже дешевеют акции Мосбиржи (-1,1%), "Русала" (-1,2%), "Икс 5" (-2%), "Хэдхантера" (-1%). Дорожают бумаги ЮГК (+2%), ПИКа (+1,6%), ВТБ (+2,3%), "Совкомфлота" (+1,5%).
Стоимость нефти к 16.22 мск повышалась на 0,1% - до 67,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,04%, до 97,48 пункта.

Прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня в рамках консолидации вернулись ниже ближайших сопротивлений 2790 пунктов и 1145 пунктов соответственно, ожидая в том числе новостей с первого дня трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Обсуждения проходят в закрытом формате, но возможно, по их итогам рынок все же получит обнадеживающие сигналы", - добавляет она.
В целом на рынке сохраняется позитивный импульс, который поддерживается ожиданиями благоприятного исхода переговоров, говорит также Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
"При прочих равных и в отсутствие негативных шоков рост на рынке может продолжиться в направлении 2850 пунктов по индексу Мосбиржи", - полагает он.
 
