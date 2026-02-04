https://1prime.ru/20260204/ryutte-867171171.html

На Западе назвали неожиданную цель визита Рютте в Киев

МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей речи перед украинскими депутатами обращался в первую очередь к президенту США Дональду Трампу, об этом заявил немецкий политолог Андреас Умланд в эфире телеканала Phoenix. "Я думаю, что этот визит, а также заявления Рютте, прежде всего, для Трампа", — отметил он. Эксперт пояснил, что визит не имел значимости для Украины, поскольку она не входит в состав альянса и ее возможное вступление пока не предвидится. Визит также не поспособствовал получению Украиной дополнительных систем ПВО, а Рютте ограничился только словами поддержки, без конкретных действий. По словам Умланда, цель визита заключалась в том, чтобы донести до главы Белого дома позицию НАТО по украинскому кризису.Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего, он объявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Слова о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия российских войск —то именно принуждение к мирному решению.

