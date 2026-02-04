Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.02.2026, ПРАЙМ
Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби
Самолет, на котором спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее вылетел из Израиля, прибыл в Абу-Даби в преддверии переговоров по украинскому...
общество
абу-даби
рф
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
АБУ-ДАБИ, 4 фев - ПРАЙМ. Самолет, на котором спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее вылетел из Израиля, прибыл в Абу-Даби в преддверии переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости. Бизнес-джет Bombardier Global 7500 вылетел из Тель-Авива около 8.00 мск и приземлился в частном аэропорту в эмиратской столице около 11.10 мск. Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби в силе, в среду туда прибудут Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Самолет, на борту которого может находиться участвующая во встрече по украинскому урегулированию делегация РФ, прибыл в эмиратскую столицу в ночь на среду. Новый раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби запланирован на 4-5 февраля. Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби продлились два дня - 23-24 января. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
абу-даби
рф
сша
абу-даби, рф, сша, стив уиткофф, джаред кушнер
Общество , Абу-Даби, РФ, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
12:18 04.02.2026
 
Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Стивен Уиткофф
Стивен Уиткофф. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 4 фев - ПРАЙМ. Самолет, на котором спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее вылетел из Израиля, прибыл в Абу-Даби в преддверии переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.
Бизнес-джет Bombardier Global 7500 вылетел из Тель-Авива около 8.00 мск и приземлился в частном аэропорту в эмиратской столице около 11.10 мск.
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби в силе, в среду туда прибудут Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Самолет, на борту которого может находиться участвующая во встрече по украинскому урегулированию делегация РФ, прибыл в эмиратскую столицу в ночь на среду.
Новый раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби запланирован на 4-5 февраля. Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби продлились два дня - 23-24 января.
Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
 
ОбществоАбу-ДабиРФСШАСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
