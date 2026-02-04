https://1prime.ru/20260204/samolet-867178747.html
Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби
2026-02-04T12:18+0300
2026-02-04T12:18+0300
2026-02-04T12:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_0:125:2043:1274_1920x0_80_0_0_4f47030c6fce1c06fc6e08cb1c4a7de2.jpg
АБУ-ДАБИ, 4 фев - ПРАЙМ. Самолет, на котором спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее вылетел из Израиля, прибыл в Абу-Даби в преддверии переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости. Бизнес-джет Bombardier Global 7500 вылетел из Тель-Авива около 8.00 мск и приземлился в частном аэропорту в эмиратской столице около 11.10 мск. Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби в силе, в среду туда прибудут Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Самолет, на борту которого может находиться участвующая во встрече по украинскому урегулированию делегация РФ, прибыл в эмиратскую столицу в ночь на среду. Новый раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби запланирован на 4-5 февраля. Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби продлились два дня - 23-24 января. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_90:0:1954:1398_1920x0_80_0_0_e59332c2fbc156d8ed664f80339585ac.jpg
