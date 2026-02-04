Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.02.2026
ОАК ведет работу по снижению стоимости гражданских самолетов
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступила к повышению экономической эффективности гражданских самолетов, в том числе снижению их стоимости, заявил глава корпорации Вадим Бадеха в рамках НАИС 2026. "Сегодня, решив в целом задачу по созданию всей линейки, о которой мы сегодня говорим, мы приступили к решению задачи по повышению экономической эффективности этих самолетов, в том числе снижение стоимости. Один из ключевых факторов - это наличие вторых поставщиков, поэтому сегодня говорим то, что мы развиваем систему вторых поставщиков для тех систем, которые у нас стоят на самолете", - сказал Бадеха. Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что для оптимизации расходов и снижения стоимости импортозамещенных российских лайнеров SJ-100 и МС-21 привлекаются альтернативные поставщики. Кроме того, в министерстве отмечали, что сборка серийных лайнеров МС-21 и SJ-100 уже ведется в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов, после завершения сертификационных испытаний и одобрения результатов испытаний Росавиацией самолеты будут переданы авиакомпаниям.
13:09 04.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Самолет МС-21. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступила к повышению экономической эффективности гражданских самолетов, в том числе снижению их стоимости, заявил глава корпорации Вадим Бадеха в рамках НАИС 2026.
"Сегодня, решив в целом задачу по созданию всей линейки, о которой мы сегодня говорим, мы приступили к решению задачи по повышению экономической эффективности этих самолетов, в том числе снижение стоимости. Один из ключевых факторов - это наличие вторых поставщиков, поэтому сегодня говорим то, что мы развиваем систему вторых поставщиков для тех систем, которые у нас стоят на самолете", - сказал Бадеха.
Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что для оптимизации расходов и снижения стоимости импортозамещенных российских лайнеров SJ-100 и МС-21 привлекаются альтернативные поставщики. Кроме того, в министерстве отмечали, что сборка серийных лайнеров МС-21 и SJ-100 уже ведется в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов, после завершения сертификационных испытаний и одобрения результатов испытаний Росавиацией самолеты будут переданы авиакомпаниям.
 
