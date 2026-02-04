https://1prime.ru/20260204/samolet-867180947.html

ОАК ведет работу по снижению стоимости гражданских самолетов

ОАК ведет работу по снижению стоимости гражданских самолетов - 04.02.2026, ПРАЙМ

ОАК ведет работу по снижению стоимости гражданских самолетов

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступила к повышению экономической эффективности гражданских самолетов, в том числе снижению их стоимости,... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T13:09+0300

2026-02-04T13:09+0300

2026-02-04T13:09+0300

бизнес

рф

антон алиханов

минпромторг

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_0:152:2897:1782_1920x0_80_0_0_a912c8e8fad781a9c2bba56a7a699aa7.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступила к повышению экономической эффективности гражданских самолетов, в том числе снижению их стоимости, заявил глава корпорации Вадим Бадеха в рамках НАИС 2026. "Сегодня, решив в целом задачу по созданию всей линейки, о которой мы сегодня говорим, мы приступили к решению задачи по повышению экономической эффективности этих самолетов, в том числе снижение стоимости. Один из ключевых факторов - это наличие вторых поставщиков, поэтому сегодня говорим то, что мы развиваем систему вторых поставщиков для тех систем, которые у нас стоят на самолете", - сказал Бадеха. Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что для оптимизации расходов и снижения стоимости импортозамещенных российских лайнеров SJ-100 и МС-21 привлекаются альтернативные поставщики. Кроме того, в министерстве отмечали, что сборка серийных лайнеров МС-21 и SJ-100 уже ведется в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов, после завершения сертификационных испытаний и одобрения результатов испытаний Росавиацией самолеты будут переданы авиакомпаниям.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, антон алиханов, минпромторг, росавиация