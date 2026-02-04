https://1prime.ru/20260204/sanktsii-867189497.html
ЕК отложила презентацию предложения по новому пакету антироссийских санкций
БРЮССЕЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия отложила презентацию странам ЕС предложения по 20-му пакету санкций против РФ на 6 февраля, сообщил РИА Новости европейский источник. Ранее Еврокомиссия планировала представить предложение в среду. "Этот пункт повестки был отложен и перенесен на пятницу", - сообщил собеседник агентства. Он не назвал причину такого решения, но подчеркнул, что Совет ЕС со своей стороны не планирует обнародовать это предложение после его презентации Еврокомиссией.
