ЕК отложила презентацию предложения по новому пакету антироссийских санкций - 04.02.2026, ПРАЙМ
ЕК отложила презентацию предложения по новому пакету антироссийских санкций
2026-02-04T20:48+0300
2026-02-04T20:48+0300
БРЮССЕЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия отложила презентацию странам ЕС предложения по 20-му пакету санкций против РФ на 6 февраля, сообщил РИА Новости европейский источник. Ранее Еврокомиссия планировала представить предложение в среду. "Этот пункт повестки был отложен и перенесен на пятницу", - сообщил собеседник агентства. Он не назвал причину такого решения, но подчеркнул, что Совет ЕС со своей стороны не планирует обнародовать это предложение после его презентации Еврокомиссией.
20:48 04.02.2026
 
ЕК отложила презентацию предложения по новому пакету антироссийских санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия отложила презентацию странам ЕС предложения по 20-му пакету санкций против РФ на 6 февраля, сообщил РИА Новости европейский источник.
Ранее Еврокомиссия планировала представить предложение в среду.
"Этот пункт повестки был отложен и перенесен на пятницу", - сообщил собеседник агентства. Он не назвал причину такого решения, но подчеркнул, что Совет ЕС со своей стороны не планирует обнародовать это предложение после его презентации Еврокомиссией.
 
