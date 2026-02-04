https://1prime.ru/20260204/savelev-867178319.html
Савельев рассказал об устойчивости российской авиаотрасли
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российская авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "За последние годы авиационная отрасль доказала свою устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Видим высокий интерес граждан к авиаперевозкам", - сказал Савельев в рамках выставки НАИС 2026. Он напомнил, что российские авиакомпании за 2025 год перевезли более 180,5 миллионов пассажиров. "Развивается маршрутная сеть", - продолжил вице-премьер.
