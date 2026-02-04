Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Савельев рассказал об устойчивости российской авиаотрасли - 04.02.2026
Савельев рассказал об устойчивости российской авиаотрасли
Савельев рассказал об устойчивости российской авиаотрасли - 04.02.2026, ПРАЙМ
Савельев рассказал об устойчивости российской авиаотрасли
Российская авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей, сообщил вице-премьер РФ Виталий... | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российская авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "За последние годы авиационная отрасль доказала свою устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Видим высокий интерес граждан к авиаперевозкам", - сказал Савельев в рамках выставки НАИС 2026. Он напомнил, что российские авиакомпании за 2025 год перевезли более 180,5 миллионов пассажиров. "Развивается маршрутная сеть", - продолжил вице-премьер.
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Виталий Савельев
11:16 04.02.2026
 
Савельев рассказал об устойчивости российской авиаотрасли

Савельев: авиаотрасль РФ доказала устойчивость и готовность достигать амбициозные цели

© РИА Новости . Андрей Станавов | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing-777
Пассажирский самолет Boeing-777 - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Пассажирский самолет Boeing-777. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российская авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"За последние годы авиационная отрасль доказала свою устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Видим высокий интерес граждан к авиаперевозкам", - сказал Савельев в рамках выставки НАИС 2026.
Он напомнил, что российские авиакомпании за 2025 год перевезли более 180,5 миллионов пассажиров.
"Развивается маршрутная сеть", - продолжил вице-премьер.
 
