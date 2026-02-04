https://1prime.ru/20260204/serebro-867185671.html

Цена на серебро ускорила рост до 10 процентов

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускорила рост до 10% в среду и находится у отметки в 91,5 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.00 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 9,96% относительно предыдущего закрытия - до 91,493 доллара за тройскую унцию. Максимально в среду показатель понимался на 10,12% - до 91,74 доллара.

