Цена на серебро ускорила рост до 10 процентов
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускорила рост до 10% в среду и находится у отметки в 91,5 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.00 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 9,96% относительно предыдущего закрытия - до 91,493 доллара за тройскую унцию. Максимально в среду показатель понимался на 10,12% - до 91,74 доллара.
