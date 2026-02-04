https://1prime.ru/20260204/severstal-867192281.html

В "Северстали" оценили вероятность выплаты дивидендов по итогам 2026 года

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" полагает, что вероятность выплаты дивидендов по итогам 2026 года низкая, следует из слов начальника отдела по работе с инвесторами компании Никиты Климантова. "Да", - ответил он в эфире РБК "Рынки.Итоги" на вопрос, является ли вероятность выплаты дивидендов по итогам 2026 года низкой. Он напомнил, что для выплаты дивидендов учитываются положительный свободный денежный поток, цены на сталь в течение года, низкая долговая нагрузка, уверенность в том, что это не приведет к ухудшению финансовой устойчивость компании.

северсталь, бизнес