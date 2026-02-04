Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Северстали" оценили вероятность выплаты дивидендов по итогам 2026 года - 04.02.2026
В "Северстали" оценили вероятность выплаты дивидендов по итогам 2026 года
В "Северстали" оценили вероятность выплаты дивидендов по итогам 2026 года
северсталь
бизнес
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" полагает, что вероятность выплаты дивидендов по итогам 2026 года низкая, следует из слов начальника отдела по работе с инвесторами компании Никиты Климантова. "Да", - ответил он в эфире РБК "Рынки.Итоги" на вопрос, является ли вероятность выплаты дивидендов по итогам 2026 года низкой. Он напомнил, что для выплаты дивидендов учитываются положительный свободный денежный поток, цены на сталь в течение года, низкая долговая нагрузка, уверенность в том, что это не приведет к ухудшению финансовой устойчивость компании.
2026
Новости
северсталь, бизнес
Северсталь, Бизнес
22:27 04.02.2026
 
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" полагает, что вероятность выплаты дивидендов по итогам 2026 года низкая, следует из слов начальника отдела по работе с инвесторами компании Никиты Климантова.
"Да", - ответил он в эфире РБК "Рынки.Итоги" на вопрос, является ли вероятность выплаты дивидендов по итогам 2026 года низкой.
Он напомнил, что для выплаты дивидендов учитываются положительный свободный денежный поток, цены на сталь в течение года, низкая долговая нагрузка, уверенность в том, что это не приведет к ухудшению финансовой устойчивость компании.
 
Заголовок открываемого материала