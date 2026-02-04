Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: вопрос Гренландии может помешать успеху форума США по минералам - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260204/smi-867171706.html
СМИ: вопрос Гренландии может помешать успеху форума США по минералам
СМИ: вопрос Гренландии может помешать успеху форума США по минералам - 04.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: вопрос Гренландии может помешать успеху форума США по минералам
Вопрос об интересах США в отношении Гренландии может подорвать успех планируемого американского форума по критическим минералам, пишет издание Politico со... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T06:27+0300
2026-02-04T06:56+0300
экономика
мировая экономика
газ
сша
гренландия
вашингтон
дональд трамп
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867171706.jpg?1770177393
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Вопрос об интересах США в отношении Гренландии может подорвать успех планируемого американского форума по критическим минералам, пишет издание Politico со ссылкой на ряд европейских дипломатов. Госдеп США ранее объявил, что в Вашингтоне в среду состоится инаугурационный министерский форум по критически важным минералам, нацеленный на укрепление и диверсификацию глобальных цепочек поставок. Инициатива проходит на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая. "Хотя госдеп составил длинный список стран-участниц первой министерской конференции по критическим минералам в среду, ряд участников не решаются взять на себя обязательства по сотрудничеству с США в создании цепочки поставок, которая бы обошла нынешний контроль Китая над этими ресурсами", - пишет Politico. По данным издания, полученные им документы госдепа также указывают на настороженность некоторых стран по поводу подписания рамочного соглашения, предусматривающего совместное сотрудничество в области добычи и переработки критических минералов. "Нам всем нужен доступ к критическим минералам, но шум вокруг Гренландии будет главной игнорируемой проблемой", - заявил изданию неназванный европейский дипломат. Другой источник в европейских дипломатических кругах сказал изданию, что продвижение США рамочного соглашения по критическим минералам "будет непростой задачей, пока не появится окончательная ясность по Гренландии". Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. В конце января Трамп заявил в интервью каналу Fox Business, что США в рамках сделки по Гренландии смогут размещать на острове столько баз и оборудования, сколько захотят.
сша
гренландия
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, газ, сша, гренландия, вашингтон, дональд трамп, politico
Экономика, Мировая экономика, Газ, США, Гренландия, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Politico
06:27 04.02.2026 (обновлено: 06:56 04.02.2026)
 
СМИ: вопрос Гренландии может помешать успеху форума США по минералам

Politico: вопрос Гренландии может помешать успеху форума США по критическим минералам

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Вопрос об интересах США в отношении Гренландии может подорвать успех планируемого американского форума по критическим минералам, пишет издание Politico со ссылкой на ряд европейских дипломатов.
Госдеп США ранее объявил, что в Вашингтоне в среду состоится инаугурационный министерский форум по критически важным минералам, нацеленный на укрепление и диверсификацию глобальных цепочек поставок. Инициатива проходит на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая.
"Хотя госдеп составил длинный список стран-участниц первой министерской конференции по критическим минералам в среду, ряд участников не решаются взять на себя обязательства по сотрудничеству с США в создании цепочки поставок, которая бы обошла нынешний контроль Китая над этими ресурсами", - пишет Politico.
По данным издания, полученные им документы госдепа также указывают на настороженность некоторых стран по поводу подписания рамочного соглашения, предусматривающего совместное сотрудничество в области добычи и переработки критических минералов.
"Нам всем нужен доступ к критическим минералам, но шум вокруг Гренландии будет главной игнорируемой проблемой", - заявил изданию неназванный европейский дипломат.
Другой источник в европейских дипломатических кругах сказал изданию, что продвижение США рамочного соглашения по критическим минералам "будет непростой задачей, пока не появится окончательная ясность по Гренландии".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. В конце января Трамп заявил в интервью каналу Fox Business, что США в рамках сделки по Гренландии смогут размещать на острове столько баз и оборудования, сколько захотят.
 
ЭкономикаМировая экономикаГазСШАГренландияВАШИНГТОНДональд ТрампPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала