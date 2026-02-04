https://1prime.ru/20260204/smi-867171706.html

СМИ: вопрос Гренландии может помешать успеху форума США по минералам

СМИ: вопрос Гренландии может помешать успеху форума США по минералам - 04.02.2026, ПРАЙМ

СМИ: вопрос Гренландии может помешать успеху форума США по минералам

Вопрос об интересах США в отношении Гренландии может подорвать успех планируемого американского форума по критическим минералам, пишет издание Politico со... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T06:27+0300

2026-02-04T06:27+0300

2026-02-04T06:56+0300

экономика

мировая экономика

газ

сша

гренландия

вашингтон

дональд трамп

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867171706.jpg?1770177393

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Вопрос об интересах США в отношении Гренландии может подорвать успех планируемого американского форума по критическим минералам, пишет издание Politico со ссылкой на ряд европейских дипломатов. Госдеп США ранее объявил, что в Вашингтоне в среду состоится инаугурационный министерский форум по критически важным минералам, нацеленный на укрепление и диверсификацию глобальных цепочек поставок. Инициатива проходит на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая. "Хотя госдеп составил длинный список стран-участниц первой министерской конференции по критическим минералам в среду, ряд участников не решаются взять на себя обязательства по сотрудничеству с США в создании цепочки поставок, которая бы обошла нынешний контроль Китая над этими ресурсами", - пишет Politico. По данным издания, полученные им документы госдепа также указывают на настороженность некоторых стран по поводу подписания рамочного соглашения, предусматривающего совместное сотрудничество в области добычи и переработки критических минералов. "Нам всем нужен доступ к критическим минералам, но шум вокруг Гренландии будет главной игнорируемой проблемой", - заявил изданию неназванный европейский дипломат. Другой источник в европейских дипломатических кругах сказал изданию, что продвижение США рамочного соглашения по критическим минералам "будет непростой задачей, пока не появится окончательная ясность по Гренландии". Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. В конце января Трамп заявил в интервью каналу Fox Business, что США в рамках сделки по Гренландии смогут размещать на острове столько баз и оборудования, сколько захотят.

сша

гренландия

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, газ, сша, гренландия, вашингтон, дональд трамп, politico