"Софтлайн" планирует весной вывести дочернюю компанию на биржу

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Софтлайн" планирует весной вывести на IPO свою дочернюю компанию ПАО "Фабрика ПО" (бренд FabricaONE.AI), заявил финансовый директор "Софтлайна" Артем Тараканов. "Параметры не изменились, мы искали окно осенью, не нашли его. Возможно, кто-то его нашел, но мы не увидели для себя, и решили отложить до весеннего окна. Есть планы в весенний такой цикл попробовать сделать размещение", - сказал Тараканов в прямом эфире SmartLab Online. Он отметил, что в рамках IPO планируется привлечь 3-5 миллиардов рублей. ГК FabricaONE.AI (ПАО "Фабрика ПО"), - российский разработчик ПО на основе искусственного интеллекта. Группа компаний сформирована путем объединения в единый кластер части профильных активов, принадлежащих ГК "Софтлайн". Компания оказывает услуги по заказной разработке программного обеспечения и созданию решений в области тиражного и индустриального ПО с использованием ИИ-технологий. "Текущий собственник - это "Софтлайн", большой "Софтлайн". Дальше там наша доля останется контролирующей, но несколько уменьшится. Соответственно, появятся новые акционеры. Это будет cash-in в компанию, компания будет развиваться за счет этих денег. Такая логика у нас", - пояснил Тараканов.
