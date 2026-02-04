https://1prime.ru/20260204/sotrudnichestvo-867182132.html
Путин отметил стабильное развитие экономического сотрудничества с Китаем
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество России и Китайской Народной Республики в 2025 году стабильно развивалось, заявил президент РФ Владимир Путин. "Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
