Путин отметил стабильное развитие экономического сотрудничества с Китаем

Путин отметил стабильное развитие экономического сотрудничества с Китаем - 04.02.2026

Путин отметил стабильное развитие экономического сотрудничества с Китаем

Экономическое сотрудничество России и Китайской Народной Республики в 2025 году стабильно развивалось, заявил президент РФ Владимир Путин.

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество России и Китайской Народной Республики в 2025 году стабильно развивалось, заявил президент РФ Владимир Путин. "Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

